Oiz - Boneztebe B, final del campeonato juvenil de laxoa Los partidos se jugarán a la tarde en la plaza de Irurita. / TELLETXEA La final se jugará el sábado a la tarde en la plaza de Irurita (17.30) TELLETXEA BAZTAN-BORTZIRIAK. Viernes, 13 septiembre 2019, 01:54

El sábado se disputaron los partidos de vuelta de las semifinales del Campeonato Juvenil de Laxoa, donde el equipo de Irurita B estuvo a punto de sorprender al de Doneztebe B. El partido entre Doneztebe C (Oier Apezetxea - Markel Jabalera - Ander Ruiz - Julen Pikabea) y Oiz (Xuban Ilarregi - Mikel Mikelarena - Aimar Ariztegi - Uxue Ilarregi), que a priori parecía que podía estar igualado, ya que los oiztarras vencieron en casa por 7-5 en el partido de ida, no tuvo color. Los locales de Doneztebe C se pusieron por delante en el marcador al conseguir el primer juego, pero luego los siguientes 7 restantes los hicieron los de Oiz, que así conseguían el billete para la final.

El mismo resultado se dio en el partido de ida entre Irurita B y Doneztebe B, con victoria final para los doneztebearras. El sábado en la plaza Behar Zana de Doneztebe se volvió a ver un partido muy competido entre ambos equipos. Los locales, David Mitxeo - Urko Oiarzabal - Erik Garcia - Eneko Maylin, comenzaron mandando hasta el segundo juego, 1-0, 1-1, 2-1. Luego los de Irurita, Jon Sagaseta - Hodei Aleman - Aritz Vicondo - Julen Urreaga, dieron vuelta al marcador al ponerse 2-3 por delante. Los otros dos siguientes juegos cayeron de lado local, 4-3, nueva vuelta y se colocan 4-5. Hubo reacción de los de Doneztebe que se pusieron 6-5 logrando así pasar a la final, pero la honrilla de Irurita B le llevó a la victoria con un 6-7.

Las finales se jugarán el sábado a la tarde en la plaza de Irurita, con el primer partido a las 4, para el tercer y cuarto puesto entre Irurita B y Doneztebe C y la gran final a las 5.30 con Oiz y Doneztebe B en busca del título.