Un boceto inédito de un cartel de Javier Ciga, al Museo de Navarra Un boceto inédito de un cartel de Javier Ciga. Se trata de la obra que el artista presentó al concurso de carteles de San Fermín de 1912 ALICIA DEL CASTILLO BAZTAN-BORTZIRIAK. Viernes, 17 agosto 2018, 00:09

El Museo de Navarra va a incorporar a su colección el boceto inédito de un cartel del pintor Javier Ciga Echandi, que presentó al concurso de carteles de San Fermín de 1912.

El cartel representa una escena rural con dos personas vestidas de forma tradicional, acompañada de motivos florales y con un recordatorio a ambos lados de la batalla de las Navas de Tolosa. Precisamente, este acontecimiento histórico fue el elemento predominante en los trabajos presentados ese año al cumplirse el VII aniversario de la batalla. Al certamen concurrieron 12 artistas, de los cuales resultó ganador el pintor granadino José García Lara.

Este trabajo, de indudable calidad, presenta un triple interés para los investigadores de la historia del arte en Navarra. En primer lugar, supone una nueva aportación al catálogo de obras conocidas de Javier Ciga. En segundo lugar, ayuda a conocer mejor el funcionamiento de la convocatoria del concurso de carteles de San Fermín y contribuye a formar un catálogo sobre el mismo. Y, en tercer lugar, confirma el papel de las instituciones locales, Diputación Foral y Provincial de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona en la promoción de los artistas locales.

La incorporación de este boceto inédito del cartel a la colección del Museo de Navarra se ha notificado ya a la Fundación Ciga.

Ciga y los Sanfermines

Javier Ciga fue un renovador de la plástica navarra durante el primer tercio del siglo XX a través de géneros como el retrato, el paisaje y el costumbrismo, así como por su contribución al cartelismo y, en particular, el de temática sanferminera, en un momento en el que el Consistorio de Pamplona impulsó el concurso de carteles de San Fermín y en el que se definió el cartel sanferminero caracterizado por un tratamiento de temas, escenarios y personajes netamente locales.

En las dos primeras décadas del siglo XX, coincidiendo con este desarrollo, Javier Ciga realizó 6 carteles, tres de ellos mediante concurso público (1908, 1909 y 1910) y otros tres a través de encargo directo (1917, 1918 y 1920).

La primera noticia sobre la existencia del boceto de Ciga presentado al concurso de 1912 se dio en la tesis de Ignacio Urricelqui Pacho: 'La pintura y al ambiente artístico en Navarra (1873-1940)', publicada en 2009 por el Gobierno de Navarra. Gracias a fuentes hemerográficas y documentales, se conocía que el boceto presentado por Javier Ciga a esta edición llevaba el lema 'Dios y Navarra' y las figuras que estaban representadas.

Se sabía que dicho boceto, no premiado en el concurso, fue adquirido por la Diputación Foral y Provincial, previa recomendación de la Comisión de Fomento del Ayuntamiento, para que fuera empleado para anunciar los actos organizados para el mes de julio de ese año con motivo del VII centenario de la Batalla de las Navas de Tolosa, ya que el tema elegido por el artista era más apropiado para ello. No obstante, por razones económicas, no se llegaron a imprimir los carteles, pasando la obra a dependencias del Palacio provincial, actual Palacio de Navarra, en cuyo edificio se ubicaba hasta hace unos años el Archivo Real y General, donde quedó custodiado aunque inédito.

Como consecuencia de la reciente revisión de la colección de iconografía del Archivo para su difusión en Archivo Abierto, se ha reparado en su singular valor como elemento artístico, lo que ha motivado la decisión de trasladarlo al Museo de Navarra, como principal institución depositaria del patrimonio artístico de Navarra. El boceto ha sido restaurado y se encuentra en perfectas condiciones de conservación. La obra es una acuarela sobre papel de 102 x 61 centímetros que sigue el formato de cartel, integrado por cabecera, imagen y faldón. Este domingo en el Palacio del Señorío de Bertiz se realizará una visita guiada a la muestra de Javier Ciga.