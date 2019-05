El Beti Gazte se vuelve con una derrota de Hondarribia Las lesakarras, pese a la derrota, realizaron un buen partido. TELLETXEA LESAKA. Jueves, 9 mayo 2019, 00:14

Después de las vacaciones de Semana Santa, Beti Gazte y Hondarribia llegaban con muchas ganas a este encuentro. Salieron muy fuertes al terreno de juego, pero en los primeros minutos la posesión de balón favorecía al Beti Gazte. Sin embargo, las locales marcaban el primer tanto tras buscar la espalda de las de Lesaka y desafortunadamente la arquera Nerea no pudo evitar el gol.

De todas formas, las visitantes no bajaban la cabeza y trabajaban duro para marcar el gol del empate. Claro estaba que el juego de las visitantes no favorecía a las locales, ya que llegaban con facilidad a su portería, pero con poca fortuna de empatar el partido debido a que la cancerbera del Hondarribia lo evitaba. Aun así, las navarras no se rendían y en el minuto 36 llegaba el gol del empate. La jugaba comenzaba a la altura del medio campo con una pared de Paula e Idoia, recibiendo Izaro el balón que lo centraba para que Olaia rematara al fondo de la portería.

Incapaces

Al descanso se fueron con el empate a uno imperando en el marcador, después de realizar una buena primera parte. Con todo, en la reanudación las lesakarras salían demasiado tranquilas y el Hondarribia marcaba el segundo gol en la primera jugada. El Beti Gazte seguía intentándolo, pero la arquera contraria hacía una gran exhibición de paradas. En el minuto 57, las locales marcaban el tercero tras un gran chut desde fuera del área sentenciando el partido. Tras ese gol, las visitantes bajaban el ritmo y no eran capaces de remontar el encuentro.