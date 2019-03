El Beti Gazte no tuvo su tarde y pierde en Mastegi ante el Mutriku El Mutriku cerró bien los espacios y no dejó realizar a los gaztetxus su juego. / FOTOS TELLETXEA Fue derrotado por 0-3 después de haber encajado dos goles en los primeros nueve minutos TELLETXEA LESAKA. Miércoles, 27 marzo 2019, 00:17

El Beti Gazte, que llevaba tres partidos sin conocer la derrota tras sendos empates, no pudo sumar ningún punto en la tarde del domingo en Mastegi, al perder 0-3 ante el Mutriku.

Los visitantes no llevaban buena racha, al perder tres partidos consecutivos y en las dos últimas jornadas había ganado en Lezo al Allerru y el domingo pasado empataba en casa ante el Añorga. En Lesaka se mostró como un equipo sólido, bien curtido y mucha experiencia, además de presionar con mucho criterio. Por su parte, los locales no tuvieron su tarde, no funcionó ninguna línea, quizás debido a que su rival no le dejó realizar su juego y a que para el minuto 9 ya había encajado dos goles. Las pérdidas de balón fueron frecuentes, los despejes defectuosos y arriba apenas enlazaban alguna jugada los gaztetxus.

En el minuto 5, en una jugada en la que el balón está en los alrededores del área del Mutriku, estos cortan e inician una contra en la que Paulo comete una falta a la altura del centro del campo para impedir el avance contrario. Le supuso la cartulina amarilla, la sacan por la banda derecha, Peio sin que el balón hubiera salido ni por banda ni por el fondo, pide que el balón lo habían mandado los forasteros fuera y se olvida de la jugada. Reacciona y le hace falta, que una vez sacada rasa se pasea por delante de la portería entre un montón de pies y nadie acierta a rematar ni a despejar, terminando en el fondo de la portería de Gorka, 0-1.

El partido pronto se le ponía cuesta arriba al Beti Gazte, al que salieron más enchufados los visitantes que veían como cuatro minutos más tarde ampliaban la ventaja a dos goles. Llega arriba jugando por la banda derecha y su remate de cabeza dentro del área finaliza en el fondo de la portería.

Aunque no hubo jugadas de mucho peligro, era el Mutriku quien más cerca andaba de marcar que los de casa, ya que estos no pusieron a prueba al portero contrario en toda la primera parte. Gorka Sanjurjo evitó en el minuto 41 el tercer tanto visitante, cuando en un balón arriba el delantero está más rápido que Olaizola y el disparo cruzado toca lo justo el cancerbero para que no entre en la portería y salga a córner. Los equipos se fueron al descanso con el 0-2.

Mejor en la reanudación

El inicio de la segunda parte nada tuvo que ver con el de la primera. El Beti Gazte salió más centrado y en busca de un gol que les metiera en el partido. Una cosa era el querer y otra el poder. Lo intentaban una y otra vez, pero la presión que le ejercía el rival les hacía precipitarse y perder fácilmente el balón.

Hasta el minuto 12 no le hicieron intervenir al portero y fue en el saque de una falta que era cabeceada por Igor y detenida sin problemas. La mejor jugada del partido estuvo de lado local, minuto 30, cuando arrancan desde el centro del campo con varios toques que desbordaron a los contrarios y el disparo final de Urki impide el portero que entre en su portería en una buena intervención.

Si antes estaba difícil mejorar el marcador, en el 33 ya se complicó del todo. Ubiri cede atrás a la altura del centro del campo, no le llega a ningún compañero y si intercede un contrario que se mete en el área y ante dos contrarios manda dentro de la portería y hace el definitivo 0-3.

Los dos equipos llegaron hasta el final a las inmediaciones del área contraria, con más peligro en la visitante que en la local, pero el marcador no se movió.

El Beti Gazte visitará la próxima jornada al Real Unión, equipo de su liga al que los de Ibai Amezketa aventajan en tres puntos.

Alineación: Gorka, Peio, Fernando, Paulo, Olaizola, Oier (Aitor m82), Ander (Ubiri m65), Igor (Etxegarai m60), Ordoki, Urki (Sanjurjo m78) y Jonan (Pilloti m70).