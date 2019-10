El Beti Gazte sufre un mal arbitraje y los puntos se los lleva el Urola Los gaztetxus cerraron bien sus líneas e impidieron las entradas en su área. / FOTOS TELLETXEA Los locales reclamaron dos penaltis y otras dos expulsiones TELLETXEA LESAKA. Miércoles, 16 octubre 2019, 00:22

El Urola se llevó inmerecidamente los tres puntos en la tarde del domingo de Mastegi, donde el colegiado les perdonó dos penaltis y dos claras expulsiones en entradas por detrás sin balón sobre Urki en jugadas de ataque. Verlo para creerlo y aunque los visitantes se llevaron un carro de cartulinas amarillas, ocho, por las reiteradas faltas, algunas más se merecieron, además de las cartulinas rojas directas que eran de libro. El árbitro y un juez de línea, crisparon a los jugadores locales y a los aficionados que no cesaron de protestar.

A parte de todo esto, que era mucho, los jugadores visitantes se dedicaron más a destruir y parar como fuera los avances locales. El Beti Gazte no se amilanó ante el líder, dominó durante muchas facetas del partido y fueron los que más peligro llevaron al área contraria, con el único pero, de que no buscaron los disparos a puerta.

La primera jugada de peligro la llevaron Unai y Ordoki por la banda izquierda en el minuto 8, éste se internaba hasta el fondo y su centro-chut raso no lo sujetó el cancerbero, pero finalmente resolvían el peligro. El conjunto local dominaba y llevaba mucho peligro arriba, pero les costaba finalizar las jugadas. Urki, que fue el protagonista de todas las jugadas en las que salieron perjudicados, penaltis y expulsiones, en el minuto 13 arrancaba desde el centro del campo, metía en profundidad sobre Ordoki que se iba por velocidad a la banda izquierda, centraba y el remate de Jonan sobre la marcha en el segundo palo se iba fuera.

Hasta el minuto 17 los de Zumarraga no crearon peligro sobre la portería defendida por Gorka y fue en una incorporación por la banda izquierda, cuyo centro no encontró rematador delante de la puerta. Cuando se llegaba a la media hora de juego, jugada similar y con Gorka ya descolocado, sus compañeros alejaban el peligro. En un saque de banda por el lado derecho, Oier mete al área, Ubiri controla y deja a Peio, saliendo su disparo desde la frontal lamiendo el larguero, en el minuto 33. Gorka tuvía que intervenir en el minuto 40, en el saque de una falta por parte del Urola, en la que el meta local tenía que meter los puños en el segundo palo para mandarlo a córner el balón. Dos minutos después, penalti que cometen sobre Urki cuando en su último arranque se mete en el área y es trabado. Quedaba la duda de si el colegiado señalaba saque de puerta o penalti, más se pensaba que era lo segundo cuando, además, le mostró al defensor del Urola cartulina amarilla. Finalmente señaló saque de puerta ante la protesta de jugadores y público local. En el minuto 43, Unai disparaba flojo a puerta y detenía el portero.

Bronca de los aficionados locales al colegiado cuando dio por finalizada la primera parte y protesta de los jugadores gaztetxus, incluido su entrenador Ioseba Roteta.

Penalti sin señalar

En el comienzo de la segunda parte, bajó un poco la intensidad de los locales en ataque, el cansancio parecía haber llegado, quedando más igualado el juego. En el minuto 10, en una jugada de fortuna visitante, subió el único gol del partido al marcador. Disparo a puerta, pega en un contrario y el balón se va a córner. El Urola lo saca, en un principio despejan los gaztetxus de cabeza, le queda a un visitante que desde dentro del área manda el balón al fondo de la portería, 0-1. Poco después del gol, Urki arrancaba desde el centro del campo, se iba por velocidad y era cazado por detrás por un contrario sin disputa de balón y el colegiado señalaba la falta, pero era sancionado con cartulina amarilla cuando el color debía ser la roja. Tuvo que ser atendido el lesakarra y las protestas de los jugadores locales por el color de la cartulina no sirvió para nada.

En el minuto 19, jugada similar, todavía mucho más clara, y nueva tarjeta amarilla en vez de roja. Esto todavía encendió más a los de Lesaka, que veían como estaban siendo perjudicados por las decisiones del colegiado. Los de Zunmarraga se tenían que haber quedado con dos jugadores menos. Esto todavía dio más alas a los visitantes, que no cesaron de cometer faltas. Con todo el Beti Gazte volcado en busca del empate, en el minuto 33, jugadón local con varios toques que finalmente hace que Urki se quede delante del portero, le pica, pero éste acierta y rechaza a córner. Un minuto después, Urki dispara desde el borde del área, pega en la mano de un contrario, los locales piden el correspondiente penalti y el árbitro no lo vio así. Aumentaron las protestas, pero no servían de nada.

En el minuto 40, buena jugada con cambios de banda, Paulo deja a Ubiri dentro del área, controla y remata flojo ante el portero y manda a sus manos. Dos minutos después y con todo el Beti Gazte volcado y corriendo riesgos atrás, Patxi por la izquierda metía el balón al área y Aimar, solo en el segundo palo, no sentenciaba. Ya en tiempo de descuento, minuto 48, falta a favor de los de casa que meten el balón al área, controla Etxegarai con el pie y el portero saca con la punta de la bota, el rechace le llega a Josu Sanjurjo que manda a las nubes.

A parte de los dos penaltis, uno en cada tiempo, difícil de entender que el Urola finalizara el partido con 11 jugadores, pero si lo hizo fue porque el colegiado lo permitió. Al Beti Gazte se le escaparon tres puntos que se merecieron y demostraron que, en igualdad de condiciones, no tienen que temer a ningún contrario. Entre los seguidos del Urola se encontraba el exciclista profesional Abraham Olano, que fue campeón del mundo de contra reloj individual y de ruta, así como director técnico de la Vuelta a España hasta el 2013.

Alineación: Gorka, Oier (Paulo m67), Peio, Etxegarai, Pilloti, Igor, Jonan (Patxi m56), Ubiri, Unai (Sanjurjo m56), Urki y Ordoki (Aimar m75).