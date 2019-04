El Beti Gazte sigue manteniendo la ventaja respecto al Real Unión Pilloti y Peio cortan un avance de los delanteros locales. / TELLETXEA Empató a uno en Gal con los goles a balón parado TELLETXEA LESAKA. Miércoles, 3 abril 2019, 00:14

El Beti Gazte sigue manteniendo la ventaja de tres puntos respecto al Real Unión, al empatar ambos equipos a un gol en la calurosa tarde del sábado en el anexo de Gal. Los dos equipos tuvieron ocasiones para haber aumentado la cuenta goleadora, las mejores en las botas de los locales, mientras que las de los lesakarras fueron desbaratadas por el cancerbero unionista con sus buenas intervenciones. El Real Unión salió más fuerte que sus rivales y de ellos fueron las primeras aproximaciones al comienzo del partido, en jugadas que bordeaban los fuera de juego. El Beti Gazte tenía su oportunidad en el minuto 10, jugada individual de Ordoki que se va de varios contrarios, mete dentro del área sobre Urki quien controla, pero no puede finalizar al arrebatarle la defensa local. A renglón seguido el peligro estuvo en el área visitante, con una entrada por la banda izquierda y el disparo cruzado sale fuera por poco. El Real Unión era quien llevaba las riendas del partido, sin grandes ocasiones y cuando las tuvieron no acertaron en los metros finales. Peio, que tuvo una destacada actuación, en el minuto 24 despeja un balón desde atrás, lo recoge Urki que controla y dispara potente a puerta desde fuera del área y el portero local se luce rechazando a córner. Se saca éste y hubo peligro en el área de los de casa, pero los gaztetxus no acertaron a sentenciar. Dos minutos después, doble ocasión del Beti Gazte que los resolvió el cancerbero. Jugada de Ubiri por el lado derecho, mete un centro al área, Urki lo recoge y dispara dos veces a puerta siendo rechazados por el meta que evitaba que los de Lesaka inauguraran el marcador. Se llegaba a la media hora de juego, cuando en un balón arriba, Paulo no controla el bote y Pilloti se anticipa al delantero cuando iba a rematar ante Gorka y lo manda a córner. Se saca éste y ante la pasividad de la zaga visitante, un delantero falla desde el borde del área pequeña. Ordoki fue objeto de una falta en el vértice del área en el minuto 32, la saca él mismo al palo corto y se luce nuevamente el portero local. La última jugada de peligro de la primera parte estuvo de lado de los iruneses. Minuto 37, entran por la banda izquierda, un delantero se anticipa a Pilloti al borde del área pequeña y su remate se va fuera. El Real Unión tuvo las mejores ocasiones, pero no acertaron a rematar entre los tres palos, mientras que sí lo hicieron los de Ibai Amezketa, pero estos los detuvo el cancerbero.

Gol de Gari en el minuto 9

El Beti Gazte salió bien en la reanudación, pero duró poco. En el minuto 3, Ordoki presiona al portero, el despeje da en el jugador lesakarra que mete el esférico al área y Urki remata mal de cabeza desde el borde del área pequeña y envía fuera en una buena ocasión. Los jugadores visitantes cometen una falta innecesaria cerca de su área y su centro es rematado de cabeza al fondo de la portería, en el minuto 9, por el exgaztetxu Gari, en una jugada mal defendida por los de Lesaka.

Ibai manda a calentar a sus jugadores de banquillo y en el minuto 62 realiza un doble cambio, entrando Igor y Conde, sustituyendo al capitán Oier y a Ubiri. No había un dominador claro y después de pasar unos minutos malos los visitantes después del gol, comenzaron a mandar en el centro del campo. Se llegaba al minuto 20, cuando Ordoki es objeto de una falta cerca del centro del campo, la saca Peio e Igor la peina ante la mala salida del portero que mide mal y el esférico termina en el fondo de la portería, 1-1.

El Beti Gazte parecía querer ir a por el partido, pero no estuvieron precisos en sus envíos de balón. Sin embargo, quien se acercó con más peligro fue el cuadro local. En el minuto 27, jugada de ataque y el disparo final a puerta pega en Pilloti que se había echado con todo para impedir que fuera dentro de su portería y dos minutos más tarde, en una falta cercana al área, el disparo raso junto al poste lo detuvo en dos tiempos Gorka.

El Real Unión se quedó con un jugador menos en el minuto 36, al ver la cartulina roja directa por golpear a Jonan sin estar el balón en movimiento. El Beti Gazte jugó con fuego en los minutos finales, quería el gol de la victoria y a la contra el Real Unión pudo haber dejado sin el punto a sus rivales. El domingo recibe al Oiartzun. Una victoria sería importante de cara a la permanencia.

Alineación: Gorka, M. Arriola (Ander m70), Peio, Paulo, Pilloti, Oier (Igor m62), Jonan, Etxegarai (Aitor m85), Ordoki (Sanjurjo m76), Urki y Ubiri (Conde m62).