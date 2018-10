El Beti Gazte regresa con sabor agridulce pese a lograr un punto en Añorga Urki y Ordoki fueron los goleadores lesakarras. / TELLETXEA Los lesakarras no supieron aprovechar sus ocasiones y empataron a dos TELLETXEA LESAKA. Miércoles, 10 octubre 2018, 00:20

A primera vista un punto fuera de casa es bueno, pero el Beti Gazte regresó con un sabor agridulce al considerar que se dejaron dos más en Añorga, ya que no supieron aprovechar las ocasiones que tuvieron de cara al gol, todo lo contrario que sus rivales.

Terreno de dimensiones reducidas, jugándose el partido con mucha disputa, intensidad, caída y choque, con poco juego de toque, teniendo que recurrir al juego directo. El Beti Gazte comenzó bien, ganando las disputas y caídas y tras un par de ocasiones no materializadas, veía como ellos en una jugada por la banda derecha, su centro es rechazado por Julen metiendo la manopla, pero con la mala fortuna que el despeje pega en el cuerpo de Oier y el balón entra en su propia portería, 1-0.

Los de Ibai Amezketa acusan el golpe, pero pasados unos minutos comienzan nuevamente a dominar y en cinco minutos remontan con dos goles, poniéndose por delante en el minuto 35. El empate vino después de un pase de Mikel Arriola a Urki, el delantero gaztetxu controla el esférico, se queda ante el portero y de vaselina marca un bonito gol. A continuación, Ordoki arranca por banda izquierda, se interna y entre tres dentro del área es derribado, señalando el colegiado el correspondiente penalti que lo transformó el mismo jugador, 1-2.

Después de que los de Lesaka se pusieran por delante en el marcador, el Añorga dispuso de una ocasión. Entran por la banda izquierda, se plantan sin ángulo ante Julen y el tiro cruzado sale fuera. El Beti Gazte dio dos avisos antes del descanso, con un disparo de Arriola y otro de Urki. Los visitantes dominaron estos primeros 45 minutos y con 5 ocasiones de las que materializaron dos, mientras que los locales solamente tuvieron una.

Vuelve a salir enchufado

La segunda parte comenzó con un Beti Gazte mandando sobre el terreno de juego, pero según fueron pasando los minutos éste se niveló, al ir el Añorga entonándose. En el primer cuarto de hora de este periodo dispuso el conjunto visitante de ocasiones, como la de Urki dentro del área ante el portero y otro disparo que salió fuera por muy poco. Los locales comenzaban a empujar, pero las ocasiones más claras, en contras y jugadas aisladas, eran de los visitantes. El Añorga en el saque de una falta igualó el marcador. Falta frontal que la meten a la banda y el centro lo remachan dentro del área.

Acusando el cansancio, el Beti Gazte fue bajando y el Añorga se mantenía en su línea. Los últimos 10 minutos fueron locos, sin renunciar ningún equipo a la victoria, ya que no se conformaban con el empate. Con un partido de ida y vuelta, el balón pasaba rápidamente de un área a otra. En esta parte final, Julen con un paradón evita el desempate y las dos últimas jugadas para haberse hecho con la victoria estuvo del lado del Beti Gazte. Ordoki no aprovecha una mala salida del portero y otra de Jonan que no acierta ante el guardameta añorgatarra.

A pesar de conseguir un punto fuera de casa, que siempre es bueno, esta vez los gaztetxus regresaron con un sabor agridulce, ya que hicieron méritos y ocasiones para haber vuelto a Lesaka con los tres. El viernes, a las 5 de la tarde, reciben en Mastegi al segundo clasificado, el Eibar, que está sin conocer la derrota, con 4 partidos ganados y un empate.

Alineación: Julen, Iker (Aitor m81), Peio (Jonan m78), Olaizola, Pilloti, Oier, Arriola (Ubiri m83), Etxegarai, Urki, Beñat y Ordoki.