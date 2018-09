El Beti Gazte no se lo puso fácil al Anaitasuna El Beti Gazte no pudo puntuar en su difícil salida a Azkoitia. / TELLETXEA Los de Lesaka perdieron 2-1 en Azkoitia, aunque tuvieron al final ocasiones para igualar TELLETXEA LESAKA. Martes, 25 septiembre 2018, 00:24

Difícil salida tenía el Beti Gazte, ya que visitaban al descendido de tercera división, el Anaitasuna, que se mantiene líder con todos los partidos ganados. Partido entre dos equipos con las ideas claras, cada uno con su rol. Los locales más acostumbrados a jugar en categoría superior y un Beti Gazte que, por octavo año consecutivo, se mantiene en la División Honor Regional.

Los de Ibai Amezketa salieron bien plantados, a no sufrir e intentar contrarrestar al rival, sabedores de la dificultad que tenían enfrente. El Anaitasuna salió fuerte, llevando la posesión del juego, pero el Beti Gazte bien plantado atrás se defendía e intentaba salir a la contra. En una de ellas, minuto 10, se meten en el área local y un defensa marca en propia puerta, poniendo el 0-1. A partir de ahí, todo el peso recayó en el cuadro azkoitiarra, mientras que sus adversarios se dedicaban a mantener el resultado.

Los gaztetxus cerrando bien los espacios, no pasaron apuros hasta el último cuarto de hora de la primera parte. En este periodo comenzaron a sufrir, entrando bien por las bandas los locales que metían centros peligrosos al área.

Cuando se pensaba que podían mantener el resultado hasta el descanso, en el minuto 40, un tiro desde la frontal pega en un defensor lesakarra que desestabiliza a Julen y termina dentro de su portería. Con el uno a uno finalizó la primera parte.

Gol nada más comenzar

Peor no podía comenzar la reanudación para los lesakarras, ya que, en el primer minuto en el saque de un córner al área pequeña, el Anaitasuna pone el 2-1. El Beti Gazte, con nada que perder, se va arriba e imprime más ritmo al partido sabiendo que un gol les metía de nuevo en el partido. Los locales, al revés, querían parar el partido e intentar salir a la contra, y las tuvieron en dos ocasiones que no las supieron materializar, lo que les hizo que en los últimos 15 minutos tuvieran que sufrir el acoso de los de Lesaka. En la recta final, el Beti Gazte pega el último arreón y tuvo su mejor ocasión en el minuto 80, cuando a Urki, con todos los defensas superados y ante el portero, se le queda el balón atrás y pierde lo que pudo ser el empate. También hubo dos llegadas de Ordoki y un disparo desde la frontal de Maia en el 92, que detuvo el portero. Justa victoria local ante un rival que no le dio facilidades.

Alineación: Julen, Arriola, Peio, Olaizola, Iker (Pilloti m67), Beñat, Ordoki, Etxegarai (Ander Maia m71), Urki, Jonan (Gari m64) y Trecu (Unai m55).