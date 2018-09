El Beti Gazte se marchó de Tolosa con un engañoso 5-1 en su contra Jonan Arbelaitz se estrenó como goleador del primer equipo gaztetxu. Fue un partido marcado por algunas decisiones arbitrales muy criticadas por miembros del club lesakarra TELLETXEA LESAKA. Miércoles, 12 septiembre 2018, 00:18

El Beti Gazte comenzaba el sábado una nueva temporada en la División de Honor Regional y lo hacía desplazándose a Tolosa, para enfrentarse al equipo local y que será serio aspirante a retornar a la Tercera División. El 5-1 que reflejó el marcador a la finalización del partido no se ajusta a la realidad y los visitantes no regresaron satisfechos de la actuación arbitral.

El primer gol local llegó después de una jugada mal señalada y les anularon incomprensiblemente un gol a los gaztetxus, que suponía el empate. Después, veían cómo les concedían a los tolosarras uno igual al que no subió al casillero visitante. Parece que, otra vez, al equipo grande que juega en casa se le pone alfombra roja.

El Tolosa comenzó el partido tomando la posesión del balón, ante un Beti Gazte bien plantado con el que se topaba en la zona de tres cuartos. En el minuto 20 llegó el primer error arbitral, en una jugada en la que los locales se internan por la izquierda, el balón jugado en largo se les va por la línea de fondo y el árbitro señala incomprensiblemente córner, que una vez sacado supuso el 1-0. Los de Lesaka, tirando nuevamente de casta, sorprenden a su rival y en un balón largo sobre Ordoki, este centra y el remate de cabeza de Beñat Conde finaliza en el fondo de la portería. El colegiado, después de dudar, anula el gol, manifestando que había obstaculizado al contrario en el salto.

Mal estaban las cosas para los de Ibai, que veían cómo encajaban el gol en un córner que no lo era y luego les anulaban el del empate. El Tolosa, con mucha picardía y el beneplácito del árbitro, consiguió que el Beti Gazte cometiera 15 faltas en el primer cuarto de hora, lo que hacía que estos tuvieran que tener más cuidado de cara a las tarjetas.

Cuando se cumplía la media hora de juego, el cuadro lesakarra tuvo una doble ocasión para haber empatado el partido. Ordoki en una contra mete el balón a Ubiri, controla, dispara a puerta rechazando el cancerbero, quedándole nuevamente el esférico al delantero visitante, siendo el segundo tiro también despejado por el portero tolosarra. De lo que pudo ser el empate a uno se pasó al 2-0, cuando los gaztetxus presionaban arriba y el Tolosa aprovechó para montar una contra, llegándose al descanso con este resultado.

Fusilados a la contra

El Beti Gazte seguía decidido a no dejarse influenciar por el arbitraje y seguir trabajando con sus ideas en la segunda parte. Ordoki pisando área no finaliza la jugada y el Tolosa a la contra hace el tercer gol. Jonan, recién salido al terreno de juego, se zafa de los contrarios y hace el 3-1. El cuadro visitante comienza a acusar el esfuerzo realizado y el partido se convierte en un ir y venir del que salió beneficiado el Tolosa. En jugada calcada al gol anulado al Beti Gazte, el Tolosa marca y esta vez sí es válido, terminando de derrumbar a los de Lesaka, que veían cómo en el minuto 95 en una contra encajan el 5-1. El Tolosa mereció la victoria, pero no como reflejó el marcador final.

Ahora, el Beti Gazte debutará ante su afición el domingo frente al Aretxabaleta. Alineación: Julen, Arriola (Paulo m70), Peio, Olaizola, Pilloti, Oier (Aitor m63), Ubiri (Jonan m60), Etxegarai (Trecu m70), Urki (Iker m70), Conde y Ordoki.