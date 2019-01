Al Beti Gazte juvenil le cuesta hacer gol en un partido de muchas ocasiones Igor destruyó mucho juego rival y creó para su equipo. / TELLETXEA Ganó 3-1 al Sporting de Herrera, penúltimo, con hat trick de Iriarte TELLETXEA LESAKA. Jueves, 31 enero 2019, 01:08

El Beti Gazte juvenil recibía en la tarde del domingo en Mastegi al penúltimo clasificado, el Sporting de Herrera, al que le costó hacerle gol a pesar de haber dispuesto de un buen número de ocasiones, finalizando el partido con un 3-1 favorable a los de Miguel Txoperena.

Se puso el balón en juego y enseguida se vio la superioridad local, pero para sorpresa de ellos, en el minuto 3, en un balón que después de botar parecía que iba a recogerlo sin problemas el meta Unai, el viento le juega una mala pasada, se le va de las manos y después de dar en el otro poste lo remacha un jugador del Sporting, 0-1.

Luego fue un huracán de ocasiones locales, que en cinco minutos dispusieron de tres claras. En el minuto 5, Iker, que volvió a marcar tres goles, inicia la jugada en el centro del campo, se va de dos y mete en profundidad sobre Zabala que dribla al portero, pero al final se le va el esférico por la línea de fondo. Dos minutos después, jugada con los mismos protagonistas y el disparo de Zabala desde dentro del área y ante el portero se va fuera. Iker que estaba siendo incomodo para la zaga visitante, en el minuto 10 no acierta a rematar dentro del área.

El Beti Gazte dominaba y creaba mucho peligro, pero el caballo de batalla era acertar a enviar entre los tres palos. En el 17 volvieron a tener una buena ocasión para marcar, sacan un córner cabecea Igor y Asier dentro del área pequeña no sentencia. Este mismo jugador en el minuto 29, remató de cabeza un saque de esquina al poste. El Sporting no llegaba arriba con claridad y las pocas aproximaciones eran al aprovechar debilidades de los de casa. Iker en el minuto 38 no finaliza una clara jugada de ataque y en el 43, Zabala mete un buen pase sobre Jokin, éste se interna y cuando encara al portero dispara a puerta, pero se va fuera. Al descanso se llegó con el 0-1, cuando debían de haber sentenciado el partido los gaztetxus.

Ocasiones sin materializar

En la reanudación más de lo mismo, ocasiones claras pero que no se materializan, como en el minuto 8 cuando Zabala se va de sus rivales, se interna en el área, ante el portero prefiere ceder a Iker y a éste se le queda atrás el balón. Dos minutos después y con los mismos protagonistas llegó el empate. Saque de banda, Zabala mete con el pie el balón dentro del área e Iker se anticipa al portero y un defensor para hacer el 1-1.

Igor, que hizo un extraordinario trabajo en el centro del campo, roba el balón en el minuto 13, se va de dos contrarios, mete en profundidad sobre Iker que encara al portero y en su salida le cruza y hace el 2-1. Arakues, que vuelve a vestirse de corto, en el minuto 22 lanzó un potente disparo raso y cruzado desde el lateral del área, que el cancerbero lo desvía a córner. Se llegaba a la media hora de juego, cuando Iker aprovecha un cese de balón de un defensa sobre el portero, se interpone y no desaprovecha la ocasión para hacer su tercer gol. Este jugador pudo hacer el cuarto en el 39, en un centro que no acierta a rematar desde dentro del área, el balón le llega a Joel que estaba solo en el segundo palo, se precipita cuando tenía todo para él y sobre la marcha remata mal a fuera.

Dominio claro del Beti Gazte que tuvo ocasiones para haber endosado una goleada a su rival, pero no estuvieron acertados. La próxima jornada visitan al colista Dunboa Eguzki que tan solo ha conseguido tres empates.

Alineación: Unai, Txope, Irazoki, Iñigo, Xabi, Asier (Arakues m62), Zabala (Joel m77), Jokin, Iker, Igor (Iñaki m69) y Bogdan (Andoni m75).