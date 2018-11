El Beti Gazte juvenil no supo aprovechar su superioridad numérica Los gaztetxus no estuvieron a su altura en la primera parte. / TELLETXEA En una mala primera parte encajaron tres goles, y el partido acabó 1-3, terminando el Vasconia con 9 jugadores TELLETXEA LESAKA. Miércoles, 14 noviembre 2018, 00:20

El Beti Gazte salió lento al partido y el Vasconia sin hacer cosas de otro mundo, se fue al descanso con una ventaja de tres goles y pudieron ser más, si no llega a estar inspirado el cancerbero Mayordomo.

Los donostiarras eran quienes llevaban la iniciativa, ante un flojo centro del campo local, más una descolocada y desacertada defensa que hacía aguas. Los de Lesaka no llegaron a inquietar a la zaga contraria hasta el minuto 12, en un saque de banda, cayéndole el rechace a Zamo que desde el borde del área dispara fuerte y raso, deteniendo el portero en dos tiempos. Se llegaba al cuarto de hora, cuando un delantero visitante se va de tres defensas gaztetxus, encara a Mayordomo dentro del área y el disparo a puerta lo rechaza a córner el cancerbero, evitando que subiera el primer gol al marcador. Un minuto después, balón largo arriba del Vasconia, el delantero coge la espalda a los centrales y marca de tiro raso y cruzado desde dentro del área, 0-1. Mayordomo tuvo una doble magistral intervención en el minuto 19 en el remate de una falta.

El Beti Gazte tuvo su oportunidad para empatar en el minuto 22 y 24. El primero fue en un balón suelto que le queda a Bogdan dentro del área y falla en su disparo a puerta, mientras que la segunda fue cuando Zamo se lleva el balón y desde fuera del área dispara al segundo palo y el portero lo rechaza. El delantero centro local, Iker, en el minuto 32 se lleva el balón entre dos contrarios, mete a Zabala que no sentencia dentro del área. En la siguiente jugada, fue Zamo quien pasa un buen balón desde el centro del campo a Zabala, que dentro del área remata fuera. Estaban siendo unos minutos en los que los de Miguel Txoperena estaban dominando y llegando con peligro. En el 36, Iñaki caracolea dentro del área, no se decide a tirar y finalmente pierde el balón.

En los últimos tres minutos de esta primera parte, el Vasconia marcó dos nuevos goles y envió un balón al travesaño después de que rechazara el portero local. Minuto 42, un jugador se mete fácil por su banda izquierda llegando hasta la línea de fondo, pase atrás dentro del área, tiran a puerta y rechaza la defensa, pero el segundo finaliza dentro de la portería, 0-2. Dos minutos después, cortan un balón en el centro del campo, dos delanteros en posible fuera de juego ante la descolocada defensa local, se quedan ante el portero y sentencian, 0-3. La última fue en una jugada por la izquierda, el jugador se interna muy bien y desde fuera del área mete un buen zapatazo que encuentra la respuesta de Mayordomo, que despeja el esférico estrellándolo en el larguero.

Mejora en el segundo tiempo

El comienzo de la segunda parte de los locales, nada tuvo que ver con el de la primera. Salieron fuertes y metiendo ritmo, llevaban la posesión del balón, pero sin embargo en el minuto 4, en una contra, Josu impidió que un contrario chutara a puerta ante el portero. En el minuto 13 acortaron distancias los de casa, buen pase al hueco sobre Zabala que define entre dos contrarios. El gol metía a los gaztetxus en el partido y más cuando en el 15, el Vasconia se quedaba con 10 al ver el capitán la segunda amarilla, por cortar en falta una contra a Zabala. Dos minutos más tarde, Iker pudo acortar distancias, al rematar de cabeza un centro junto al segundo palo, enviándolo fuera. El Beti Gazte dominaba, pero sin llevar un buen control del juego. El Vasconia pudo ampliar el marcador en el minuto 22, en un saque de falta junto a la esquina derecha, siendo su disparo raso y cruzado desviado a córner por Mayordomo. Se llegaba a la media hora, cuando un delantero disputa el balón con Irazoki en la línea de fondo, dando con su cabeza en la pared, no recuperándose del golpe, quedándose los donostiarras con 9 jugadores sobre el terreno de juego. La diferencia numérica no la supieron aprovechar los de Lesaka, que dominaban, pero no sentenciaban.

Alineación: Mayordomo, Irazoki, Jokin (Gari), Beñat, Josu, Igor, Iñaki (Joel), Bogdan (Andoni), Iker, Zamo y Zabala.