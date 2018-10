El Beti Gazte juvenil cobra una ventaja de tres goles para el cuarto de hora de juego Los locales cerraron bien los espacios y superaron a su rival. Se impuso 3-1 al Dunboa, en un partido en el que dispuso de muchas ocasiones TELLETXEA DONEZTEBE. Viernes, 12 octubre 2018, 00:13

El Beti Gazte juvenil ha necesitado cuatro jornadas para conocer la primera victoria, sumando el primer punto en la anterior en su desplazamiento a Herrera, y lo consiguió ante su afición en la lluviosa tarde del domingo. El equipo local pasó por encima de su rival en la primera parte, entrando muy bien por ambas bandas y creando mucho peligro, sin embargo, en la segunda se niveló más el juego, aunque las ocasiones fueron de los de Miguel Txoperena, que no estuvieron acertados de cara al gol.

Parecía que iba a ser un partido de muchos goles por parte local, ya que para el primer cuarto de hora le endosaba tres al equipo irundarra. Se puso el balón en juego y fue el Dunboa quien más se acercó al área contraria, pero sin embargo los gaztetxus en su primera llegada arriba se pusieron por delante en el marcador. Minuto 2, Zabala roba el balón en el centro del campo, mete sobre Bogdan, que llevó mucho peligro por la banda izquierda en todas sus incorporaciones, se posiciona ante el portero y en el uno contra uno se impone el delantero lesakarra y hace el 1-0. El cuadro local estaba siendo superior al Dunboa, llegando con facilidad arriba y sin que sus oponentes crearan peligro a la zaga de Lesaka. En el minuto 12, jugadón de Bogdan que arranca desde el centro del campo, se va por su banda driblando a cuantos le salen al paso, mete el pase de la muerte sobre Zabala que marca a placer el 2-0. Estaba siendo un huracán el equipo local, entraban por todos los lados, como en el minuto 14, cuando Zabala realiza una bonita jugada, le deja el balón a Irazoki, quien controla y su potente disparo desde el borde del área da en la parte superior del larguero. Se cumplía el cuarto de hora y nueva jugada de Bogdan por la izquierda, se posiciona ante el portero al que le dribla, el centro recoge Irazoki que de fuerte disparo pone el 3-0.

La primera llegada del Dunboa arriba con cierto peligro, no fue hasta el minuto 20, entran por la derecha, centran y el remate forzado, solo ante Mayordomo, se va fuera. Se saca de puerta y en dos toques el balón se pasea por delante de la portería visitante y Joel no llega a rematar en boca de gol. Zabala tuvo la mejor oportunidad para haber ampliado la ventaja en el minuto 24. Le meten un buen balón dentro del área, le derriban y el colegiado señala el correspondiente penalti, que el mismo jugador tira y el cancerbero rechaza. Esta jugada hizo que los lesakarras bajaran el pistón, que fue aprovechado por el Dunboa para quitarse el acoso. El Beti Gazte tuvo otra buena ocasión en el minuto 38, pero la generosidad de Bogdan cuando estaba ante el portero, hizo que se perdiera la ocasión. Cuando tenía todo para él, lo que hizo fue intentar ceder a Zabala, pero el pase fue interceptado por un contrario.

Baja la intensidad local

El Beti Gazte no jugó tan cómodo en la segunda parte, la diferencia en el marcador y el que el Dunboa presionara desde arriba, hizo que no se notara la diferencia. Hasta el minuto 20 no hubo ocasión clara en ninguna de las áreas y fue entonces cuando a los de Irun les anularon un gol en un dudoso fuera de juego. Se saca de puerta, prolongan el balón sobre Zabala que se va por velocidad del último defensor y cuando le había encarado al portero es derribado por detrás al borde del área. El jugador visitante vio la cartulina amarilla cuando era una roja clara.

Se estaba jugando poco al fútbol, dedicándose ambos equipos más a la destrucción del juego que a elaborarlo. En la parte final del partido es cuando se crearon ocasiones. La primera en el minuto 37, cuando Iñaki dribla a dos contrarios y mete sobre Zabala, quien ante la salida del portero no sentencia. El Dunboa acortó distancias en el minuto 40, cuando la defensa local se mantiene blanda a la hora de despejar un balón, el contrario se mete dentro del área y marca de disparo cruzado. Una vez sacado el balón del centro del campo, la ocasión estuvo de lado local, jugada de Iker que el cancerbero local detiene en dos tiempos el disparo a puerta en el uno contra uno. En el 44, jugada bastante similar a la anterior, Iker se va de dos, mete a Irazoki quien ante el portero no culmina al rechazar el guardameta. La última ocasión del partido estuvo del lado del Dunboa, cuando Beñat no despeja bien el balón con la cabeza, le queda a un contrario que ante Mayordomo envía fuera.

Alineación: Mayordomo, Gari (Iker m57), Jokin, Txcpe, Beñat, Iosu, Zabala, Irazoki, Joel (Iñaki m67), Igor y Bogdan (Iribarren m74).

Cartelera de fútbol

Hoy.- Tercera División, Itaroa Huarte - Baztan, 17. División Honor Regional, Beti Gazte-Eibar, 17. Preferente, Orioko-Gure Txokoa, 18. Juvenil Honor, Allerru-Beti Gazte, 18.15. Femenino, Allerru-Beti Gazte, 16. Sábado, Juvenil, Gure Txokoa -Behobia, 19. Cadete, Beti Gazte-Landetxa. Domingo, Cadete, Mariño-Gure Txokoa, 16h.