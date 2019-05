El Beti Gazte gana 4-1 al Amaikak Bat y certifica la permanencia Ordoki se impone en el salto de cabeza a sus adversarios. / TELLETXEA Los de Deba llevaban una media de 1,3 goles encajados en 30 partidos TELLETXEA LESAKA. Miércoles, 8 mayo 2019, 00:28

El Beti Gazte, a falta de tres jornadas, certificó el sábado al mediodía la permanencia en la División de Honor Regional, al superar por 4-1 al cuarto clasificado, el Amaikak Bat, equipo que llevaba encajados una media de 1,3 goles en los 30 partidos que se han disputado. Los de Deba, que para ellos fue una goleada la encajada, pudieron regresar con más goles en su contra. Los visitantes, que no tenían nada en juego, llegaron a Lesaka con la intención de no ponerles nada fáciles las cosas a los de Ibai Amezketa, pero estos salieron muy enchufados y a parte de dominar fueron los que mejores ocasiones tuvieron.

Para el primer minuto de juego, los gaztetxus tuvieron una buena ocasión en una jugada dentro del área guipuzcoana, en la que Igor no acertó a rematar. El primer gol del partido llegaba para el minuto 5, cuando Ander Maia roba un balón a la altura de los tres cuartos, mete en profundidad sobre Urki que dribla a la defensa y ante el portero hace el 1-0. El Amaikak Bat llegaba con peligro al área lesakarra en el minuto 12, en una contra llevada por la banda izquierda con un delantero que dribla a dos defensores locales, pero le sobró el último y finalmente la zaga evita el remate a puerta.

Hasta mediada la primera parte el partido estuvo controlado por los de casa, pero poco a poco sus rivales comenzaban a llegar más claro arriba poniendo en apuros a la defensa, no así al portero Gorka que no tuvo que intervenir. Aunque el juego se igualaba, el mayor peligro estuvo en el área visitante, ya que los jugadores gaztetxus no se cortaban a la hora de disparar a puerta, viendo sobre todo la posición adelantada de su portero. Con el 1-0 se fueron los dos equipos al descanso.

Controló y tuvo ocasiones

En la reanudación parecía que los visitantes le ponían una marcha más al partido, pero pronto se vio que el Beti Gazte no estaba por la labor de darles facilidades. El primer aviso serio de los de casa venía en una buena jugada de Ordoki por su banda izquierda, que se va hasta la línea de fondo y termina en córner. Se saca éste, e Igor remata desde el suelo con el pie y da en un contrario bajo palos y junto al poste. El propio Ordoki en el minuto 13, después de un robo de balón en el centro del campo, no termina de controlarlo bien cuando arrancaba la contra, se para y desde fuera del área viendo la posición adelantada del portero, envía raso y sorprende al cancerbero que no esperaba el disparo y pone el 2-0. Siete minutos más tarde, jugadón del Beti Gazte, que puede ser la mejor jugada de la temporada y que sirvió para que subiera el tercer gol lesakarra. Urki se va de cuantos le salen al paso por la banda izquierda, se mete en el área, cede al recién incorporado Ubiri con el que hace la pared, el primero al primer toque le deja a Igor y éste sentencia. Preciosa jugada que fue muy ovacionada por el respetable, ya que daba además mucha tranquilidad al equipo. Dos minutos después pudo subir un nuevo gol al casillero local, en una contra llevada por Ordoki que se va de dos contrarios, se mete en el área y no sentencia cuando también le tenía a su compañero Ubiri completamente solo.

Los visitantes no habían rematado entre los tres palos y la mejor ocasión la tuvieron a la salida de un saque de esquina que fue rematado de cabeza por un jugador que se encontraba libre de marca, saliendo su remate cerca del poste en el minuto 24. El Beti Gazte seguía insistiendo y llegando arriba con auténtico peligro, recogiendo su recompensa en el minuto 35, en un saque de banda dentro del área, rechaza la zaga y Oier sobre la marcha empalma desde cerca del área grande y se cuela como un obús cerca del poste, 4-0. Ubiri tres minutos más tarde, realiza una buena jugada personal y no se decide a disparar cuando estaba en buena posición y mete sobre Jonan dentro del área quedándose sólo ante el portero, finalmente la jugada fue anulada al levantar el banderín el ayudante señalando fuera de juego.

De lo que pudo ser el quinto, en la siguiente jugada se pasó al 4-1, en una jugada en la que le faltó intensidad al cuadro local. El Beti Gazte dispuso de dos bonitas jugadas que bien pudieron aumentar la cuenta goleadora en los minutos finales, pero no sentenciaron. En el 44, Sanjurjo se va del último defensor y en su pugna, con el portero adelantado, el envío a puerta lo rechazó gracias a su altura el cancerbero debatarra. En el 47, los visitantes se quedaron con uno menos, por protestar, y en la última jugada del partido, minuto 49, Jonan realizó una arrancada desde atrás, cruza el medio del campo dribla a cuantos le salieron al paso y dentro del área ante el portero no finaliza la jugada, dejándole el esférico a Mikel Arriola que no acierta a rematarlo entre los tres palos.

Alineación: Gorka, Peio, Fernando, Olaizola, Pilloti, Etxegarai (Oier m67), Ander (Ubiri m63), Conde, Urki (Sanjurjo m80), Igor (Arriola m85) y Ordoki (Jonan m78).