El Beti Gazte gana en Oiartzun un partido con dos expulsados por cada equipo El gol de Igor dio tres importantes puntos a los gaztetxus. / TELLETXEA A pesar de ello, el encuentro, que acabó 0-1, se disputó con bastante deportividad TELLETXEA LESAKA. Martes, 27 noviembre 2018, 00:37

Victoria balsámica la conseguida en la tarde del sábado por el Beti Gazte en su visita al Oiartzun, que le vale para abrir un hueco de 5 puntos sobre los puestos de descenso. Ambos equipos finalizaron el partido con dos jugadores menos, pero no por ello fue un encuentro duro, dos fueron por doble amarilla, una roja directa por entrada fuerte a un jugador lesakarra y la última por agarrar a un contrario en el último minuto de partido. El equipo gaztetxu estuvo en superioridad desde el minuto 10 de la segunda parte y a falta de un cuarto de hora, con dos más, fue cuando peor lo pasaron los de Ibai Amezketa. Por su parte el Beti Gazte perdió a sus dos efectivos en los minutos 89 y 95, el primero, Mikel Arriola, por doble amarilla y en la última jugada del partido, Iñigo Etxegarai, por sujetarle a un contrario cuando era último jugador.

El partido comenzó bastante igualado, con un equipo visitante algo mejor que el local. Los dos equipos salieron decididos a marcar su ritmo. Durante unos minutos el Oiartzun pasó a dominar más el juego frente a un Beti Gazte, ordenado y jugando con confianza, que evitaba las posibles llegadas arriba de los locales. Con el paso de los minutos, los lesakarras se fueron haciendo con el campo, arrebatándole al Oiartzun la posesión. No hubo ocasiones claras manifiestas de gol, al no llegar ninguno de los dos equipos con facilidad al área rival. Los gaztetxus, jugando cómodos, realizaron tres disparos a puerta desde fuera del área, teniendo la ocasión más clara en una internada de Unai Sagarzazu por la izquierda, no acertando Oier a rematar el centro.

Gol de Igor en el minuto 73

La segunda parte comenzó igual, con un toma y daca, y las ideas más frescas después de haber pasado por los vestuarios. El partido estaba siendo noble y en el minuto 10 el Oiartzun se queda con diez jugadores, por doble cartulina amarilla. Con la superioridad numérica, el Beti Gazte definitivamente se adueña de la posesión, mientras que el Oirtzun da un paso atrás intentando mantener el empate y esperando salir a la contra. Se cumplía el minuto 73 de partido, cuando Ander Maia saca una falta lateral e Igor Gurrutxaga la remata repeliendo en un contrario y, en el segundo remate, tirándose con todo, consigue mandar el balón al fondo de la portería y poner el 0-1.

A partir de ahí, los banquillos comienzan a moverse, el Oiartzun sin nada que perder aprieta más y se va a por todo. Tres minutos más tarde, los locales pierden otro jugador, por dura entrada del central sobre un jugador contrario, mostrándole el colegiado la roja directa. Al Beti Gazte le quedaba un escenario inmejorable, para cuanto menos, mantener el resultado. Cuando parecía que tenían que estar más cómodos, es cuando peor lo pasaron los gaztetxus. El Oiartzun decidido y sin nada que perder apretaba a sus contrarios, mientras que éstos intentaban no perder el esférico. En el minuto 89, Mikel Arriola abandonaba el terreno de juego, por doble amarilla, la segunda por agarrarle a un contrario y en el 95, Iñigo Etxegarai tuvo que hacer lo propio siendo el último defensa, porque si no se quedaba un jugador oiartzuarra solo ante Julen, viendo la roja directa. Se sacó la falta y no hubo tiempo para más.

Importante victoria, que ahora la tienen que hacer buena el sábado a las 4.30 de la tarde en Mastegi, ante el Deusto Donostia, rival directo de los de Lesaka.

Alineación: Julen, X. Arriola (Fernando m52); M. Arriola, Olaizola, Pilloti, Oier (Etxegarai m65), Unai (Jonan m62), Beñat (Igor m67), Ordoki, Urki y Ander (Sanjurjo m80).