El Beti Gazte femenino, goleado en Berio por el Liceo Santo Tomás Se adelantaron con un precioso gol de Izaro en el minuto 3 pero terminaron perdiendo 7-2 TELLETXEA LESAKA. Viernes, 16 noviembre 2018, 00:53

Las lesakarras llegaban con mucha confianza en sí mismas a Berio para medirse al Santo Tomás Lizeoa, tras ganar un duro partido frente al Añorga. El encuentro parecía estar a favor de las visitantes, ya que en el minuto 3, metían un precioso gol. Olaia cede a Idoia y esta mete un buen pase sobre Izaro Aldave dejando atrás a la defensa local, controla y remata a portería cruzando el balón al poste contrario, 0-1.

El encuentro no ofrecía juego de balón por parte de ningún equipo, pero las donostiarras mantenían más el esférico. En el minuto 25 llegaba el primer gol para las locales, después de un remate de cabeza en un córner, 1-1. Las lesakarras no se rendían y en el minuto 27 llegaba una clarísima ocasión de gol. Nerea Ordoki centraba el balón desde la banda derecha y Mayi remataba, dirigiendo el balón por encima de la portera, pero ésta haciendo un gran esfuerzo llega a sacar el esférico de la portería casi cuando estaba dentro.

Tras un mal despeje de la defensa visitante, llegaba el segundo tanto para las donostiarras. Las locales dominaban el juego, ya que las gaztetxus no eran capaces de controlar el medio campo. En el minuto 42, el árbitro señala una falta a la altura del medio campo a favor de las visitantes, Ane Ordoki pone un precioso balón en el punto de penalti, y tras el fallo en el despeje de la defensa local, Mayi remataba y ponía el empate a dos. Sin apenas tiempo para celebrar el gol, en el minuto 43, las locales marcaban el tercer tanto, dejando el marcador 3-2.

Tras el descanso el encuentro seguía igual, con dominio de las locales. Aun así, las lesakarras no se daban por vencidas y en el minuto 58, llegaba una de las pocas ocasiones de gol para las visitantes. Idoia robaba un balón en el medio campo y lo conducía hasta el área contraria, pero el disparo de la delantera no hallaba portería. Cuatro minutos después, llegaba el cuarto gol para las locales tras un buen disparo de la extrema. En el minuto 75, el árbitro señala un claro penalti a favor de las donostiarras y la arquera Maider no pudo hacer nada para detenerlo. Después de dos malos despejes de la defensa

visitante, llegaron los dos últimos goles para las locales, que ponían fin al encuentro con un 7-2.