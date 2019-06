El Beti Gazte ha dominado el campeonato navarro de sokatira Cinco txapelas han conseguido los tiradores de sokatira de Lesaka. Ha sido el ganador en las cinco categorías en las que ha competido TELLETXEA BORTZIRIAK. Domingo, 2 junio 2019, 00:32

El pasado sábado finalizaron los campeonatos navarros de sokatira sobre goma 4x4, con la tirada en Berriozar en las categorías de mixto y cadete. En la categoría mixto 300 kilos, los diez equipos participantes estuvieron divididos en dos grupos, de los que se clasificaban los dos primeros de cada uno de ellos para disputar las semifinales. En el grupo A, el Beti Gazte A finalizó en primer lugar después de imponerse en todas las tiradas, seguido de Berriozar C, Txantrea A, Txantrea C y Antsoain A. En el B, el mejor equipo fue el de Berriozar A, al que le acompañó para la semifinal el Beti Gazte B, terceros Txantrea, seguidos de Antsoain B y Berriozar B. En semifinales se enfrentaban el primero de un grupo contra el segundo del otro, por lo que hubo duelo entre los lesakarras, buscando el otro pase a la final entre los equipos A y C de Berriozar. Los vencedores fueron los equipos A del Beti Gazte y Berriozar, quienes pugnaron por el título, siendo los mejores los de Lesaka (Beñardo Iantzi, Amaia Leiza, Arritxu Mujika y Gerardo Telletxea). La tirada entre los perdedores de las semifinales para decidir el tercer puesto, fue para el Beti Gazte B que estuvo formado por Carmelo Mitxelena, Unai Gurrutxaga, Udane Loidi y Ainhoa Ubiria.

El campeonato cadete, 280 kilos, se ha disputado en tres jornadas y después de la suma de los puntos, Andra Mari B con 20 puntos finalizó primero, con Antsoain B 16,5 puntos segundos, jugándose entre ellos el título. Tras finalizar empatados a 14,5 puntos Antsoain A y Berriozar A, tuvieron que desempatar para la tercera plaza. Las txapelas fueron para los de Andra Mari, el subcampeonato fue para los de Antsoain B, la tercera plaza para Berriozar A, 4º Antsoain A 5º Berriozar B 9,5, 6º Araxes 5, 7º Andra Mari A con 4 puntos.

Palmares 2019

El Beti Gazte masculino se ha llevado los títulos en 300 y 320 kilos, el femenino B el de 235 y 255 kilos, el mixto del Beti Gazte A en 280 kilos y el único titulo que no ha llegado a Lesaka es el de cadete, donde no hubo representación lesakarra.