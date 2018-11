El Beti Gazte se adelanta en el marcador pero acaba perdiendo A Ordoki le tuvieron que suturar el párpado al sufrir un fuerte golpe. Salió derrotado de Mastegi 1-2 por el Hernani después de una mala segunda parte TELLETXEA LESAKA. Miércoles, 7 noviembre 2018, 00:30

El Beti Gazte, después de que se adelantara en el marcador en la primera parte, acusó la baja de Ordoki en la segunda mitad, en la que el equipo local no estuvo a su altura. El partido fue flojo por ambas partes, con juego directo de los dos equipos. Los lesakarras estuvieron algo mejor que su rival en la primera parte, cuando comenzaron con aperturas a las bandas consiguieron algo más de peligro, aunque sin ocasiones claras. En el minuto 12 se adelantaron en el marcador, en una jugada por la izquierda llevada por Ordoki, su centro no acierta el portero visitante a atraparlo y Unai Sagarzazu remacha y pone el 1-0.

Los de Lesaka jugaron con aparente comodidad, sin desarrollar buen juego y sin crear ocasiones.

Al filo del descanso, Ordoki recibió un fuerte golpe en el parpado, teniendo que abandonar el terreno de juego, siendo trasladado al centro hospitalario donde recibió varios puntos. Los gaztetxus acusaron el cambio en el ataque, al ser la referencia en los balones largos, saliendo beneficiado el Hernani, que viendo que su rival no llegaba arriba, comenzó a jugar más tranquilo e ir con más facilidad al ataque, metiendo más intensidad. El Hernani en la segunda parte dio un paso adelante, ante un Beti Gazte muy lejos de su habitual juego, que ante la presión que ejercía el equipo del exentrenador lesakarra, Alain, acusaba el acoso. En el minuto 62 de partido, subió al marcador visitante un gol que nunca debió figurar. Balón arriba al espacio, toca un jugador del Hernani y a continuación recibe otro compañero en claro fuera de juego, no señala el linier y manda al fondo de la portería de los de Lesaka. El linier interpretó que en primera instancia el jugador hernaniarra no tocó el esférico, por lo que no recibía el otro jugador en posición antirreglamentaria, cuando sí lo hizo. El gol subió al casillero injustamente.

Siete minutos después, jugada desafortunada de los de casa. Iker falla en su despeje un centre por la derecha dentro del área y el balón le pega en la mano, señalando el colegiado el correspondiente penalti que el Hernani no lo desaprovechó para hacer el segundo. Todavía quedaba tiempo y se podía mejorar el marcador, máxime cuando en el minuto 72, los forasteros se quedan con uno menos, al propinar una patada por detrás a un jugador local que se le marchaba en profundidad. El partido se vuelve loco y el Beti Gazte comienza a creérselo y se hace con las riendas del mismo. El Hernani se mete atrás, con los gaztetxus entrando por las bandas, pero no sentencian. Las mejores ocasiones las tuvieron en dos centros que se pasean por delante de la portería sin encontrar rematador. El Hernani, sin hacer cosa de otro mundo, se llevó los tres puntos de Mastegi, debido principalmente a la mala segunda parte de los de Ibai Amezketa.

Alineación: Julen, Iker, Peio, Olaizola, Pilloti, Oier, Ubiri (Ander m77), Etxegarai (Aitor m69), Ordoki (Jonan m46), Beñat y Unai (Trecu m73).