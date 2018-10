Bera muestra los frutos de la tierra en su Lurraren Eguna No faltaron los hongos en la exposición de productos de la tierra. / FOTOS A.D.C. Eider Pikabea venció en el concurso de quesos y Alberto Otxoteko, en el de sidra ALICIA DEL CASTILLO BERA. Lunes, 29 octubre 2018, 07:45

El tiempo aguantó por la mañana y la lluvia no llegó hasta primera hora de la tarde, pero las previsiones hicieron que no fuese un Lurraren Eguna -Día de la Tierra- tan concurrido como acostumbra. Hubo una buena muestra de productos de la tierra y del trabajo de los habitantes de caseríos de Bera, que un año más se implicaron en la jornada que organiza Gure Txokoa Elkartea. No faltaron los hongos encontrados en los últimos días y tampoco toda clase se verduras y hortalizas que se cultivan en la localidad.

En la calle y plaza de Altzate los artesanos y los productores agroalimentarios expusieron sus trabajos. La oferta fue amplia, con productos textiles, de madera, forja, joyería y bisutería, así como productos como la miel, los embutidos, o repostería, sin olvidar los puestos de talos. «Estaban invitados unos cien puestos, pero a última hora y por la previsión del tiempo, algunos han decidido no arriesgarse y no venir», explicaba Bittori Telletxea. Durante la fría mañana los grupos musicales animaron las calles y realizaron un recorrido que se inició en la Plaza para llegar hasta el frontón de Altzate, el otro punto importante de la jornada. A cubierto mostraban sus trabajos artesanos como los cesteros, que trabajaban bajo la atenta mirada de vecinos y visitantes.

Concursos

El Lurraren Eguna celebró una nueva edición de sus concursos de quesos que, como la jornada, cumplía su XXXII edición y de sidra, del que ayer se celebraban 21 ediciones. Se presentaron 11 quesos a concurso. El elegido por el jurado fue el presentado por Eider Pikabea, de Pimitxenea, de Bera, que consiguió 300 euros y placa, mientras el segundo (100 euros) fue el de Elena Retegi, de Argaita Garaia (Igantzi) y el tercero (50 euros), de Socorro Almandoz, de Garmendiko Borda (Bera). La mejor sidra de Bortziriak fue la de Alberto Otxoteko, de Aialde (Lesaka), que consiguió los 200 euros y placa del primer premio, mientras que el segundo, de 75 euros, fue para la elaborada por Guillermo Perugorria, de Lekueder (Bera). En total se presentaron 16 botellas. Muchos vecinos se pasaron por la exposición de fotografías de la localidad, de Rosa Mari Errandonea. Este año es la última que celebra. «Han sido muchos años con más de 4.300 imágenes expuestas, por supuesto, con sus historias correspondientes».