El Baztango no pudo ante el líder Malkaitz Eskubaloia TELLETXEA ELIZONDO. Sábado, 29 diciembre 2018, 00:18

El sénior del Baztango de la Primera Nacional Femenina recibía en Elizondo al mejor equipo de la liga, el Malkaitz Eskubaloia, contra el que tenía que hacer todo bien para ganar. Las baztandarras prepararon bien el partido, estando además arropadas por su afición que llenaron el polideportivo. Desde el comienzo se vio que las visitantes venían a por los dos puntos y que iba a ser un encuentro duro. Las locales se mostraron fuertes en defensa ante jugadoras de mucha talla, que han sido tres veces campeonas de España, quienes tan solo les pudieron marcar 21 goles. Esto no valió, porque, por lo contrario, no estuvieron las baztandarras finas en ataque, no dando su talla. No movieron el balón con velocidad, estando muy atascadas, marcando 17 goles, que no sirvieron para que la victoria se quedara en casa, 17-21, en un partido bastante igualado. El Baztango Kirol Taldea se mantiene segundo en la clasificación.

Alineación: Leire Ramos, Ane Berho, Miren Gonzalez, Jone Larralde, Jone Uriarte, Nekane Astiz, Amaia Astiz, Ainhoa Astiz, Paula Urrutia, Leire Muguiro, Nagore Irigoyen, Leire Orgambide, Maider Altxu, Oihane Iriarte, Lucia Tranche, Alaia Iribarren.