El Baztan sigue sin sumar de tres en tres y se mete en un lío Los dos goles de Meoki no le valieron al Baztan para ganar. / TELLETXEA Se adelantó con dos goles de Meoki y finalizó empatando ante el Alesves TELLETXEA Jueves, 21 febrero 2019, 00:14

El Baztan no supo aprovechar la ocasión de enfrentarse contra un rival directo, ni de mantener la ventaja que había conseguido en la primera parte con los dos goles de Elur Meoki, para sumar una ansiada y necesitada victoria para poder salir de la zona peligrosa de la clasificación.

El equipo de Elizondo, muy castigado con las tarjetas, el sábado volvió a cargarse con 5 amarillas, Lizartza, Goñi, Astiz, Damboriena y Dendarieta, afrontaba este compromiso con cinco bajas, los hermanos Azpiroz, Gil, Maylin y Luís Urrutia, cinco pesos pesados de la plantilla, jugando desde el inicio el juvenil Oscar Elorza. Con todos estos infortunios, el equipo local veía como la vara de medir de los colegiados no es igual para todos. Hubo tres jugadas que podían haber sido sancionadas con penalti dentro del área visitante y el remate final llegaba cuando el árbitro no dejaba sacar el córner a favor de los baztandarras y daba por finalizado el partido. Dos de estas jugadas se producían en los primeros minutos de juego en las carnes de Javi Urrutia y Axier Lizartza y la tercera en un derribo del portero dentro del área a un jugador local. El Baztan fue superior al equipo de Villafranca y cuando llegaba al ecuador de la primera parte, ya tenía una renta de dos goles, marcados en el 19 y 23 por medio de Elur Meoki. Viendo el desarrollo de la primera parte y la ventaja en el marcador, no parecía que la victoria se escapara.

El Alesves, más eficaz

El Alesves estuvo mejor en la segunda parte y sobre todo eficaz en sus remates entre los tres palos, donde dos finalizaron dentro de la portería y el tercero lo evitó Sagaseta con una buena intervención. Acortaron distancias en el minuto 11 y en el 24 igualaban el marcador.

Los baztandarras tendrán que ponerse las pilas si quieren salir de esa zona complicada, después de haber estado durante mucho tiempo en mitad de la tabla y con un amplio colchón de puntos. La próxima jornada se medirá a otro rival directo, visitando al Pamplona equipo que tiene tres puntos más que los de Elizondo.

Alineación: Sagaseta, Astiz, Goñi, Agerrea, Damboriena, Iturriria, Oscar (Unanua m65), Dendarieta, Urrutia, Lizartza y Meoki.