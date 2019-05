El Baztan sigue sin asegurar la permanencia en Tercera Iñigo Dendarieta pugna con un contrario por el control del balón. Perdió 1-0 en su visita al San Juan y está a seis puntos del descenso a falta de dos jornadas TELLETXEA ELIZONDO. Miércoles, 8 mayo 2019, 00:28

A falta de dos jornadas, el Baztan continúa sin poder certificar la permanencia en Tercera División, ya que los baztandarras aventajan en seis puntos al equipo que marca el descenso, el Valle de Egüés, pero estos tienen a su favor el golaveraje particular. En la próxima jornada, sábado a las 6 de la tarde, los baztandarras reciben la visita del Cantolagua, equipo que está a un punto de los puestos de descenso, por lo que vendrán a darlo todo en Giltxaurdi. A los rojillos les vale el empate para asegurar la permanencia y en el último partido de la liga visitará al Txantrea que tiene 3 puntos más que los de Elizondo. Por su parte el Egües que tiene que ganar todos los partidos para poder optar a algo, visitará al Pamplona, equipo también necesitado en sumar puntos para eludir el peligro y cerrará la temporada recibiendo al Itaroa Huarte que tiene un punto menos que el Baztan. Se espera un animado final de temporada por la zona baja de la tabla, no así por arriba donde está todo decidido.

El partido disputado en Pamplona entre dos equipos de la zona media de la tabla, fue de mucha intensidad, donde estuvieron mejor los locales que los visitantes. Al Baztan le bastaba el empate y aunque el San Juan no se jugaba nada, no dio ninguna concesión a los rojillos. La primera media hora estuvo dominada por el cuadro pamplonica que tuvo sus ocasiones, pero no marcaron hasta el minuto 45. El último cuarto de hora del primer tiempo estuvo más igualado y el Baztan llegaba a generar ocasiones de peligro. Cuando todo parecía que se iban al descanso con el resultado inicial, el delantero Iriguibel marcó un bonito gol de volea.

Se repite el guion

En la segunda parte se repitió el guion de la primera. El San Juan estuvo mejor en los primeros compases, en los que pudieron haber sentenciado el encuentro, pero la falta de acierto hizo que el partido continuara abierto. El Baztan reaccionó en la parte final, viendo que sí podía arañar algo. Tuvieron sus ocasiones, pero sin llegar a mandar el esférico al fondo de la portería local.

Alineación: Sagaseta, Aguirre (Alvaro m71), Goñi, Aguerrea, Azpiroz, Dendarieta (Vicondo m84), Luís Urrutia (Elorza m62), Iturriría, Javi Urrutia, Lizartza y Meoki.