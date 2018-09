El Baztan recibe mañana al Cortes tras el empate ante el Beti Onak Urrutia estuvo a punto de empatar en el descuento. / TELLETXEA Los de Elizondo jugarán delante de sus aficionados un partido importante para tratar de huir de la zona baja de la clasificación TELLETXEA BAZTAN. Sábado, 22 septiembre 2018, 01:12

Tras el empate cosechado en casa la pasada jornada ante el Beti Onak, el Baztan repite escenario, esta vez contra el Cortes, con el objetivo de que esta vez no se escape ningún punto de su propio feudo. Ambos equipos están situado en la parte media de la tabla, en los puestos 12 y 13, con 5 puntos el Cortes y 4 los baztandarras. El encuentro tendrá lugar mañana a las 18.00 horas.

En cuanto al encuentro disputado el pasado fin de semana, fue un bonito y competido duelo en Elizondo entre el Baztan y el Beti Onak, en un choque correspondiente a la tercera jornada de la Tercera División y que concluyó 1-1.

Los dos equipos salieron jugando al ataque y buscando directamente la victoria, con peor suerte para el local, que dispuso de numerosas ocasiones para marcar, pero que falló en la resolución o se encontró con un excelente portero visitante, Escala, que fue el mejor de un equipo que mostró un muy buen tono en general.

Gol con polémica

Javier Urrutia, que parece haber empezado en estado de gracia la temporada, adelantó al Baztan en el minuto 24, pero en un despiste defensivo local Eransus logró la igualada apenas 10 minutos después, y el marcador ya no se movería. El gol no se protestó, aunque en apariencia se marcó en fuera de juego en un lío en el área local, ya que Sagaseta estaba adelantado y no había dos rivales entre el goleador y la puerta.

El Baztan pudo marcar en varias oportunidades clarísimas que Escala rechazó haciendo un alarde de agilidad. Además, tuvo dos ocasiones seguidas en las botas de Urrutia, solo ante el portero (minuto 46), y de Elur Meoki, que lanzó cruzado y fuera el esférico un minuto más tarde. En el minuto 93 Urrutia estuvo a punto de llevar la locura a las gradas, pero disparó raso y el balón se fue por poco a la derecha de Escala. Muy bien todo el equipo baztandarra, algo que la afición premió con muchos aplausos.

La alineación: Sagaseta, Damboriena, Xabier Gil, Goñi, Aguerrea, Iturriria, Dendarieta, Elur Meoki, Lizarza, Javi Urrutia y Maylín (m. 79 Luis Urrutia).