El Baztan no puede con la calidad y efectividad de Osasuna Promesas Pierde en Giltxaurdi 1-4 ante el líder de la Tercera División TELLETXEA ELIZONDO. Jueves, 4 abril 2019, 00:33

Visitaba Elizondo el líder del grupo XV de la Tercera División, Osasuna Promesas, y se notó en Giltxaurdi por la presencia de un elevado número de espectadores. Antes de que comenzara el encuentro, se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del expresidente de Osasuna, Javier Miranda, al que asistieron el actual presidente y algunos directivos.

Osasuna rompió la racha de buenos resultados del Baztan, que llevaba cuatro jornadas sin perder, empate en casa a uno ante el Itaroa Huarte, 0-3 en su visita al Burladés, 3-0 al Avance Ezkabarte en Giltxaurdi y en la última jornada 2-4 frente al Corellano. El resultado final no se ajusta a lo acontecido sobre el terreno de juego, ya que el Baztan no se mereció tanto castigo. Los locales, aunque éste no fuera un partido de su liga, se emplearon a fondo, realizando un desgaste físico que no tuvo su compensación.

Osasuna controló el juego y supo resolver sus oportunidades, llegando a marcar tres goles en 11 minutos de la primera parte, excesivo marcador de los de la capital. Hasta entonces quien más se estaba acercando al área rival era el Baztan, que tuvo dos remates de cabeza que salieron fuera, además de las llegadas arriba del peligroso Urrutia y velocidad de Meoki. Los visitantes comenzaron a entrar por las bandas y generar peligro en la portería de Berho que tuvo que intervenir en el minuto 30 en un buen disparo que rechazó con una buena intervención, recogiéndolo Hualde que lo mandó al fondo de la portería, poniendo el 0-1.

Siete minutos más tarde marcarían el segundo gol de falta directa lanzada por Domingo y el 0-3 subía al marcador en el 41, al aprovechar Martínez un rechace del cancerbero local, llegándose al descanso con este resultado.

En busca del gol

Los jugadores después de aliviarse del calor que hacía y a pesar del resultado que campeaba el marcador, salieron en la reanudación con más ganas y buscaron el gol que les pudiera meter en el partido. Este llegó al cuarto de hora al transformar Javi Urrutia un penalti. El Baztan estuvo realizando buen juego con sus rápidos hombres de arriba, pero veían como en el minuto 68 de partido, Muro, que había salido al inicio de la reanudación, les apuntillaba con el cuarto gol.

Ahora, el sábado, tiene un partido de 'su liga', visitando al Subiza al que le aventajan en 8 puntos y que está luchando por salvar la categoría. Una victoria de los baztandarras sería importante de cara a asegurar la permanencia.

Alineación: Berho, Astiz, Aguerrea, Gil, M.Azpiroz (Martínez m75), Iturriría (Luis Urrutia m64), I.Azpiroz, Dendarieta, Urrutia, Lizartza (Aguirre m75), Meoki.