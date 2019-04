El Baztan no logra puntuar en casa de uno de los colistas Javi Urrutia con sus dos goles se afianza como pichichi. / TELLETXEA Perdió ante el Subiza 3-2 y dejó escapar una buena ocasión para amarrar la permanencia TELLETXEA ELIZONDO. Jueves, 11 abril 2019, 00:12

El Baztan tenía una buena ocasión para haber amarrado la permanencia, ya que visitaba a uno de los colistas de la Tercera División, el Subiza, de donde regresó sin puntuar al perder 3-2. El Baztan comenzó mandando en el partido, pero el Subiza se adelantaba en el marcador para el minuto 10, al rematar un saque de esquina, en el segundo palo y libre de marca, que de cabeza llegaba a la red. Con la mínima ventaja en el marcador se llegaba al descanso.

Los locales no les dejaban al Baztan meterse en el partido, ya que en el minuto 5 hacían el segundo gol en un mano a mano entre el delantero centro y el cancerbero Berho. Los rojillos no reaccionaron y para el minuto 12 encajaba el tercero. Sin embargo y gracias al gol de Javi Urrutia en el 74 de partido, los baztandarras ponían un poco más, pero el gol no llegaba. Ya cuando finalizaba lograron el segundo y bien que pudieron haber sacado algo positivo, pero no vieron con facilidad puerta.