El Baztan logra empatar en Villava ante un rival directo
El domingo a las 4 de la tarde el Baztan visitará al Cortes

El Baztan se medía el sábado a un rival directo, el Beti Onak, con el que se encontraba empatado a puntos en la zona media-baja de la clasificación del grupo XV de la Tercera División, en cuyo encuentro se repartieron los puntos al empatar a cero.

Ninguno de los dos equipos pudo romper la igualdad en el marcador en la jornada 23, si bien ambos tuvieron sus ocasiones para haber inaugurado su casillero. Los dos equipos saltaron al terreno de juego con la intención de sumar los tres puntos, ya que para ambos eran necesarios, con el fin de no caer en los puestos peligrosos. Un punto, sobre todo para los visitantes, no está mal, ya que todo lo que sea sumar es bueno, pero dependiendo de lo que hacen sus rivales de los puestos de bajo puede ser poco.

Comenzaron los de Villava mandando en el partido y llegando a las proximidades del área contraria con cierto peligro, pero según fueron pasando los minutos el juego se igualó y el Baztan era quien más se acercaba al área contraria.

Más igualada

La segunda mitad, desde el inicio fue más igualada, sin que ningún equipo controlara el juego, pasando el balón de una parcela a otra y aunque no hubo mucho peligro, los dos equipos pudieron haber roto la igualada. Los visitantes tuvieron las mejores ocasiones para haber conseguido la victoria en los minutos finales. Si no se pudo traer la victoria, un punto no esta del todo mal, pero eso sí, el colchón de 11 puntos que llegaron a tener respecto a los puestos de descenso, se ha reducido a cuatro. Positivo también, haber mantenido la puerta a cero, la cuarta en 23 jornadas, ya que el Baztan está siendo el equipo más goleado del grupo con 52 goles, si bien en su haber, también es uno de los equipos que más goles mete, 40, cuarto máximo goleador. Su pichichi, Javi Urrutia Carricaburu, es el máximo goleador junto a Marcos Mendes (Peña Sport), con 14 goles, del grupo XV de la Tercera División.

La próxima jornada, domingo a las 4 de la tarde, el Baztan volverá a jugar lejos de su feudo y visitará al Cortes, equipo que perdió el sábado 3-0 en Mutilva y que se encuentra en la clasificación con seis puntos más que los baztandarras.

Alineación: Sagaseta, Damboriena, Goñi, Aguerrea, M. Azpiroz, Luís Urrutia, Iturriria (Unai Bicondo m88), Goñi (Azpiroz III m66), Javi Urrutia, Dendarieta y Meoki.