El Baztan encaja cinco goles en su visita al colista Cantolagua Al Baztan le está costando puntuar fuera de Giltxaurdi. / TELLETXEA En el resultado perjudicó la expulsión, con roja directa, de Dendarieta en el minuto 61 TELLETXEA ELIZONDO. Jueves, 3 enero 2019, 00:18

El Baztan perdió una buena ocasión para situarse en la zona media-alta de la Tercera División, ya que visitaba en Sangüesa al Cantolagua, colista del grupo, conjunto que le endosó 5 goles, cuando en 17 partidos tan solo había marcado 12. En el resultado final perjudicó la expulsión, con roja directa, de Iñigo Dendarieta en el minuto 61 de partido, cuando iban perdiendo 3-2.

Victoria contundente del Cantolagua que para el minuto 2 se adelantaba en el marcador. El Baztan reaccionaba con un gol en el minuto 10, en una falta sacada desde fuera del área por Elur Meoqui que se colaba por toda la escuadra. Los locales volvieron a cobrar ventaja cinco minutos más tarde, en una jugada a balón parado, en un saque de falta. Con el marcador a su favor y dominando en el juego, los locales veían como los de Elizondo igualaban la contienda en el minuto 29, siendo autor del empate Antton Astiz. Sagaseta, en una buena intervención, evitó que el Cantolagua volviera a marcar en una contra, llegándose al descanso con el 2 a 2.

Los locales salieron en la reanudación más enchufados y crearon peligro en las inmediaciones de la portería contraria, llegando el 3-2 a los seis minutos, en un remate de cabeza. El Baztan no bajaba los brazos porque era un partido en el que no debían fallar, pero se encontraron con la expulsión de Dendarieta al cuarto de hora de este segundo periodo. A pesar de ello buscaban el gol, pero sus disparos no fueron entre los tres palos saliendo por encima del larguero. Los de Sangüesa aumentaron la distancia en el minuto 77, con un disparo desde el borde del área, gol que dio tranquilidad al equipo y hundía a los baztandarras. El quinto gol, minuto 82, fue obra del mismo jugador que hizo el primero.

El Baztan finaliza el 2018 en la zona media de la tabla, con 6 partidos ganados, 5 empates y 7 derrotas, a siete puntos de los puestos de descenso y después del paréntesis navideño volverá a la competición en Elizondo para medirse al Txantrea, equipo que está con los mismos puntos que los rojillos.

Alineación: Sagaseta, Damboriena, Goñi, Aguerrea, Dendarieta, Astiz, Iturriría (Alvaro m80), Meoqui, Luís Urrutia (Vicondo m72), Aguirre (Maylin m80) y Javi Urrutia.