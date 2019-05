El Baztan se despide de Giltxaurdi con victoria y la permanencia en Tercera Javi Urrutia es el pichichi del Baztan y puede ser de la Tercera División. Derrotó 2-1 al Cantolagua con goles de Javi Urrutia TELLETXEA ELIZONDO. Jueves, 16 mayo 2019, 00:14

El Baztan certificó ante su público la permanencia en Tercera División al derrotar 2-1 al Cantolagua, equipo que llegaba a Elizondo a darlo todo para mantenerse en la categoría. Los de Sangüesa buscaron desde el primer minuto los tres puntos, se vaciaron y hasta el pitido final lo dieron todo, ya que el gol que marcaron a falta de un cuarto de hora le metieron en el partido.

El Baztan no tenía los deberes hechos y tenía que asegurar la permanencia, aunque luego viendo los resultados que se dieron no le hacía falta la victoria para salvarse. Los visitantes salieron fuertes y metieron a su rival dentro de su parcela. Berho fue el causante de que el Cantolagua no marcara, al tener unas buenas actuaciones. Por su parte los rojillos buscaban salir a la contra, jugadas que realizan con mucho peligro.

Inauguraron el marcador cuando se iba a cumplir la media hora de juego, en una jugada en la que Luis Urrutia mete en profundidad sobre su primo Javi Urrutia y éste, sentencia. Poco después el entrenador local tuvo que realizar un cambio de una de las piezas importantes del centro del campo, al lesionarse Iñigo Dendarieta y cuando iba a finalizar la primera parte tuvo que hacer lo propio con el menor de los Azpiroz. Con la mínima ventaja baztandarra y acoso visitante se llegaba al descanso.

El juego continuó igual

En la reanudación el juego continuó igual, más control del Cantolagua y peligro en las llegadas de los de casa al área rival. Al cuarto de hora, Javi Urrutia se hace arriba con el balón y se queda solo ante el portero contrario, al que dribla y marca a puerta vacía el 2-0. Los visitantes no se entregaban y seguían insistiendo, aunque la zaga local se mostraba seria y en los envíos de balones arriba hacían que los delanteros crearan peligro.

Se llegaba al minuto 75 y el Cantolagua recogía su premio en un remate de cabeza de uno de sus delanteros y ponía el preocupante 2-1. Hasta el final, toma y daca y el Baztan cerraba sus partidos de esta temporada con una victoria ante los suyos, que le permite viajar en la última jornada a la Txantrea sin nada en juego de por medio. Intentarán que su delantero Javi Urrutia pueda marcar algún gol para asegurar el pichichi de la categoría. Los dos conseguidos en Giltxaurdi no valieron para abrir más hueco ante su máximo rival, Marcos, de la Peña Sport, ya que este hizo un hat-trick en Villafranca ante el Alesves. Urrutia es el máximo goleador con 26 goles, mientras que Marcos Mendes lleva 25 dianas. Elur Meoki con 15 goles es el sexto goleador.

Alineación: Berho, Astiz, Gil, Goñi, Azpiroz (Martinez m44), Iturriria, Dendarieta (Alvaro m35), Lizartza, Luís (Elorza m82), Urrutia y Meoki.