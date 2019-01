El Baztan se deja 2 puntos en Lekunberri después de tener una renta de tres goles A los baztandarras no les fue suficiente celebrar tres goles para regresar con la victoria. / TELLETXEA En 5 minutos se dejaron igualar un partido que fue dominado por los visitantes TELLETXEA DONEZTEBE. Jueves, 24 enero 2019, 00:19

Punto agridulce el que consiguió el Baztan en la tarde del sábado en Lekunberri en su visita al tercer clasificado, el Beti Kozkor, ya que los visitantes ganaban en el minuto 69 de tres goles y veían como en el 84 les empataban los locales.

Un equipo hubo sobre el terreno de juego y ese fue el Baztan, dominador prácticamente durante todo el encuentro, pero resulta incomprensible que en cinco minutos se dejara empatar con tres goles. A priori el punto era bueno ante un rival que, en el partido de la segunda jornada disputado en Elizondo, donde se impuso 1-2, dio muy buena imagen y hasta hace poco ha estado luchando con el Osasuna Promesas y Peña Sport por la primera plaza del grupo XV de la Tercera División.

En la primera parte no hubo goles y se tuvo que esperar a la segunda para ver los seis. Elur Meoki fue el encargado de adelantar al cuadro baztandarra a los 11 minutos de la reanudación y Axier Lizartza en el 66 de partido, aumentaba la diferencia y ponía más que un esperanzador 0-2. Con un nuevo gol del Baztán tres minutos más tarde, por medio de Antton Astiz, parecía estar el partido finiquitado y así lo debieron entender los jugadores visitantes. Faltaban 20 minutos y con lo que se había visto sobre el terreno de juego, se dio por vendido el pescado cuando todavía estaba por capturarlo. El Beti Kozkor reaccionó, pero no se pensaba que fuera tan contundente. Diez minutos después del tercer gol rojillo, minuto 79, Ramos hacía el primer gol local y un minuto más tarde el mismo jugador ponía el 2-3. Los de Lekunberri que no habían perdido todavía ningún partido esta temporada en casa, no querían que los del Baztan fueran los que rompieran esta racha, y en el 84, Etxarri se encargó de que esto no sucediera y marcaba el empate.

Desilusión en el equipo visitante que le supo a poco el punto conseguido después de tener una amplia ventaja en el marcador. Ahora les toca hacer bueno el punto conseguido en la próxima jornada, sábado a las 4 de la tarde en Giltxaurdi, ante la Mutilvera, cuarto clasificado.

Alineación: Sagaseta, Damboriena, Agerrea, Gil, Azpiroz, Iturriría, Astiz (Unanua m84), Dendarieta, Urrutia, Astiz y Meoki.

Goleadores

El Baztan en sus 21 partidos disputados ha conseguido 39 goles, con Javi Urrutia como máximo goleador y segundo de la categoría con 13 dianas, Elur Meoki lleva 9, Lizartza 6, Luis Urrutia 4, Astiz 2, Gil, Goñi, Dendarieta y Maylin 1 gol, más uno en propia puerta. A su vez es el equipo más goleado, junto al Alesves, con 50 dianas encajadas. Los baztandarras están en la clasificación en el puesto 12 con 24 puntos, a 5 de los que marcan el descenso.

Los baztandarras también son uno de los que más tarjetas están recibiendo, 70 amarillas, con Astiz que ha recibido 11, Gil 6, Azpiroz y Goñi 5 cada uno y 4 llevan Iturriría, Javi Urrutia, Sagaseta, Lizar-tza y Luis Urrutia. Por su parte Unanua ha tenido que abandonar dos veces el terreno de juego antes del tiempo reglamentario por cartulina roja, mientras que Astiz, Luis Urrutia, Dendarieta y Azpiroz han sido expulsados una vez.