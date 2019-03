El Baztan da una alegría a su afición ganando en Giltxaurdi Los baztandarras disfrutaron con el juego del equipo y su victoria. Se impuso 3-0 al Avance en casa, donde no había ganado desde el 17 de noviembre TELLETXEA ELIZONDO. Jueves, 21 marzo 2019, 00:13

Séptima jornada sin perder del Baztan, consiguiendo los tres puntos el sábado en Giltxaurdi donde no ganaba desde el 17 de noviembre, jornada 13, cuando se impuso 3-1 al Subiza. Los de Elizondo consiguieron la segunda victoria consecutiva, tercera en los últimos siete partidos, donde lograron además cuatro empates, perdiendo el último partido el 26 de enero en casa ante el Mutilvera. El sábado, en la jornada 29, recibía en Elizondo al Avance Ezcabarte de Arre, después de haberse impuesto el fin de semana anterior 0-3 al Burladés. Al igual que lo hicieron en Burlada, mantuvieron su puerta a cero, algo no habitual en ellos, ya que han encajado 57 goles, siendo el segundo equipo más goleado de la categoría. Sim embargo arriba son una máquina de marcar, siendo el tercer equipo máximo goleador, 52 goles, por detrás de los dos primeros clasificados, el Osasuna Promesas y la Peña Sport. Además, su delantero Javi Urrutia, es el pichichi de la categoría con 19 goles, por los 17 de Marcos Mendes (Peña Sport), cuarto es Elur Meoki con 13.

El Baztan estuvo arropado por un buen número de seguidores en una calurosa tarde, estuvo mejor que su rival en la primera parte, donde en el primer cuarto de hora Javi Urrutia y Mikel Azpiroz se cargaron con sendas cartulinas amarillas, no disponiendo de ocasiones claras de gol a pesar de jugar mucho en la parcela visitante. En el primer tiempo no se movió el marcador.

Buenas combinaciones

En la segunda mitad los rojillos pisaron un poco más el acelerador y combinando bien llegaban a las proximidades de la portería contraria. Cuando se iba a llegar al ecuador de este periodo, minuto 22, el Baztan se ponía por delante en el marcador al culminar Javi Urrutia una bonita jugada de ataque local. El gol dio aplomo al equipo, se quitaban esa ansiedad por marcar y darle una alegría a su afición en casa y lo ratificaron siete minutos más tarde con otro gol, made in Luís Urrutia, cuando éste llevaba diez minutos sobre el terreno de juego. Los de Arre poco pudieron hacer por mejorar el resultado, tuvieron por delante a un rival bien posicionado y con una defensa que no daba facilidades al igual que en el partido anterior. Javi Urrutia en el minuto 90, redondeo la tarde de su equipo y la suya en particular, al poner el definitivo 3-0. La próxima jornada, sábado a las 17.00 horas, se desplaza a Corella para medirse al Corellano, penúltimo clasificado, teniendo una buena ocasión los rojillos para certificar su permanencia en la tercera división.

Alineación: Berho, Goñi, Mikel Azpiroz, Imanol Azpiroz (Martinez m85), Lizartza, Astiz (Aguirre m87), Dendarieta (Luís Urrutia m65), Iturriría, Meoqui, Gil, Javi Urrutia.