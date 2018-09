El Baztan se adelantó pero el Beti Kozkor le dio vuelta al partido El Baztan buscó el empate en los minutos finales del partido. / TELLETXEA Los de Lekunberri que fueron superiores, se impusieron 1-2 en Giltxaurdi TELLETXEA BAZTAN. Martes, 4 septiembre 2018, 00:29

El Baztan se presentaba en la calurosa tarde del domingo ante sus aficionados, después de haber encajado cuatro goles en el inicio liguero en Cintruénigo. En frente tenía a un Beti Kozkor, club que se fundó en 1997, debutando en la Primera Regional navarra en la temporada 1998/1999 bajo el nombre de Club Deportivo Lekunberri. Durante la temporada 2003/2004, fue cuando el club cambió su nombre por el nombre actual de Beti Kozkor Kirol Elkartea. En la temporada 2013/2014 logra su primer ascenso de categoría, a Regional Preferente, como líder del Grupo 4º de la Primera Regional. La temporada siguiente, vuelve a lograr otro ascenso, en este caso de Regional Preferente a Primera Autonómica tras acabar quinto clasificado y producirse una reestructuración en las categorías regionales del fútbol navarro. Dos años después, en la temporada 2016/2017 consigue ascender por primera vez en su historia a la categoría nacional, tercera división, tras acabar campeón en Primera Autonómica. La temporada pasada finalizó en el puesto décimo con dos puntos más que el Baztán, pero para esta liga se ha reforzado con media docena de fichajes, todo lo contrario que los de Elizondo, que cuentan con dos incorporaciones que suben del juvenil y tiene varias bajas.

La novedad más significativa en el cuadro local estaba en el banquillo, donde se sentaba por primera vez con el primer equipo baztandarra Jesús Pilar, ante la baja de Garde que este año dirige a la Peña Sport, y que en las temporadas anteriores entrenó al conjunto juvenil.

Beti Kozkor Buldain, Martin (Arozarena m73), Ayerdi, Ramos, Balda, Erice (Arbilla m69), Valencia, Soroa, Romeo (Panadero m84), Barberena y Redecillas. Baztan Sagaseta, Agirre (Agerrea m78), Goñi, Gil, Imanol, Lizartza, Meoki, Iturriria, Urrutia, Dendarieta (Damboriena m88), Maylin (Luis Urrutia).

El Beti Kozkor pronto se adueñó del partido, mejor colocado sobre el terreno de juego y demostrando mejores condiciones físicas, con dos hombres muy rápidos y peligrosos arriba, como Valencia y Romeo. Si los visitantes se acercaban con peligro a la portería de los rojillos, estos hasta la media hora de juego no pisaron área contraria. En el minuto 9 de partido, el central Gil comete una falta peligrosa sobre Romeo cerca del área, la saca Erice y Sagaseta, metiendo bien los puños, despeja el esférico. Cuando se iba a cumplir el primer cuarto de hora de juego, a la salida de un corner el Beti Kozkor estrella el balón en el larguero, después de que su peligroso y habilidoso delantero centro Romeo rematara de cabeza. Los visitantes estuvieron a punto de marcar tres minutos más tarde, 17, cuando un centre por la banda derecha pasa por encima de Sagaseta y un contrario remata en el segundo poste con el pie a fuera.

El partido se detuvo durante dos minutos a la media hora de juego, para que los jugadores se pudieran refrescar, como lo hicieron también en la segunda parte. La primera llegada con cierto peligro del Baztan llegó en el minuto 30, buen balón de Dendarieta sobre Meoki dentro del área, al que no llega a rematar al anticiparse el cancerbero. Diez minutos más tarde los locales realizaron la mejor combinación del parido, con varios toques, saliendo el remate final de Lizartza fuera. Ya en la recta final de la primera parte, minuto 43, a Lizartza se le va el escurridizo Romeo, cometiendo falta sobre él cerca del lateral del área. La sacan y el remate del propio Romeo de cabeza sale por encima del larguero. La primera parte finalizó con el resultado inicial.

Gol tempranero de Urrutia

Comenzó bien la segunda parte para el cuadro local, ya que en el minuto 3, Agirre realiza una buena combinación, con pared incluida con Iturriría, finalizando en corner. Lo saca el propio Iturria y Javi Urrutia de cabeza inaugura el marcador, 1-0. Poco duró la alegría en la casa del pobre, ya que dos minutos más tarde, en un saque de esquina, el balón queda suelto junto a la portería. Sagaseta no hace nada por cogerlo, ni un defensor junto al palo por despejarlo, lo que aprovechó, quien y Romeo, para empujarlo al fondo de la red y establece el empate. El Beti Kozkor se hizo dueño y señor del partido, no tirando a puerta el Baztan desde que metió el gol hasta el minuto 29, jugándose prácticamente en terreno local, con el consiguiente peligro. Pese a ello, el gol de la victoria visitante no llegó hasta el minuto 35, cuando el central Balda remata una falta. En los minutos finales el Baztan acosó la meta contraria, pero jugando más con el corazón que con la cabeza.

Justa victoria del Beti Kozkor que deja al Baztan sin puntuar, al igual que otros 5 equipos, entre ellos el Mutilvera, a quien le visitará el próximo partido los de Elizondo.