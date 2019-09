El Baztan acusó las ausencias ante el Valle de Egüés, contra el que perdió 1-4 Jaime y Julen fueron las novedades en la defensa local. / FOTOS TELLETXEA Segunda derrota consecutiva de los rojillos en el campo de Giltxaurdi TELLETXEA ELIZONDO. Martes, 10 septiembre 2019, 00:19

Muchas bajas y poco banquillo en el Baztan en la tarde del sábado en Giltxaurdi para medirse al Valle de Egüés, que tan solo había sumado un punto en las dos jornadas anteriores y aprovechó las circunstancias para lograr la primera victoria. Jesús Pilar contaba para este partido con nada menos que 6 bajas y el equipo lo acusó. Una defensa poco habitual hacía bastantes aguas, sobre todo a la hora de defender tanto las llegadas de sus rivales, como en balones a parado.

En la segunda mitad quiso recomponer la zaga, dando entrada desde el principio a dos nuevos jugadores y quizás fue peor el remedio que la enfermedad. Arriba poco o nada pudieron hacer sus delanteros, al no recibir balones en condiciones, con el goleador Javi Urrutia prácticamente desapercibido y cuando llegaban a las inmediaciones del área contraria los baztandarras se precipitaban. Pronto se vieron las carencias locales y ya para el minuto 2 los visitantes ponían a prueba a Quevedo, que resolvía sin dificultad. Un minuto después, los forasteros entran por el lado derecho hasta la línea de fondo y su centro se pasea por la portería local sin encontrar rematador. Los jugadores del Baztan reclamaron insistentemente unas manos dentro del área contraria, pero ni el juez de línea, ni el colegiado, señalaron nada en el minuto 6. El meta Quevedo evitó en el minuto 11, con doble intervención en disparos a bocajarro, que el Egüés se adelantara en el marcador. Un minuto después llegó la jugada polémica que tanto los jugadores de campo y el banquillo baztandarra protestó. Un jugador visitante estaba siendo atendido fuera del rectángulo de juego, el balón circulaba por la zaga local cuando Julen Lizartza se entretiene, el delantero contrario Cesar entra en el campo, le roba el esférico y ante el portero dispara y con mucha fortuna termina dentro de la portería. El colegiado dio como bueno el gol, pese a la insistencia de jugadores y técnicos rojillos. Unos manifestaban que había entrado al terreno de juego sin el permiso del colegiado y otros que no salió por donde tenía que haberlo hecho. El caso es que el 0-1 subió al marcador.

El primer disparo del Baztan entre los tres palos no llegó hasta el minuto 16 y fue por medio del centrocampista Imanol Azpiroz, que jugaba su primer partido de la temporada, deteniendo el cancerbero rival. Alvaro Fernández, que fue el mejor delantero local, en el minuto 28 realiza una bonita jugada por el lado derecho, centra sobre Axier Lizartza, éste le deja a Urrutia y su disparo dentro del área dio en un contrario. A la media hora de juego, nueva llegada arriba de Alvaro por el lado derecho, le deja un buen balón a Urrutia que en buena posición pica el esférico con la intención de pasar por encima del portero, no saliéndole bien y finalmente termina en las manos del cancerbero. La jugada con más peligro que realizó el Baztan y que pocas veces el delantero local las desaprovecha. Poco después los visitantes llegaban con peligro a la portería local, con nueva entrada por la banda derecha. Hasta el final de la primera parte el balón no tuvo el control de nadie, siendo más peligrosas las llegadas visitantes que las locales.

Ocasión de Axier

En el primer minuto de juego de la reanudación, el Baztan pudo haber empatado el partido, en una jugada por el lado izquierdo que termina con un disparo raso cruzado de Axier que sale fuera por muy poco, después de haber tocado el cancerbero. Los de Elizondo, que defendían mal las jugadas a balón parado, en el minuto 8, en un saque de esquina, el esférico es rematado en el segundo poste y Quevedo lo rechaza con muchos apuros. El 0-2 subía al marcador en el minuto 10, nuevo córner, esta vez sacado del lado izquierdo y Hasier remata a placer de cabeza. Un Baztan perdido sobre el terreno de juego estuvo a punto de encajar el tercero tres minutos más tarde, cuando un delantero llega sin oposición ante Quevedo para cruzar el esférico dando en la cepa del poste.

Se llegaba al cuarto de hora, cuando los baztandarras sacan una falta, el portero rechaza y Axier desde el borde del área acorta distancias y pone el 1-2. Este gol metía al Baztan en el partido y cuando parecía que estaba más cerca el empate, en el minuto 30 subía el tercero visitante, nuevamente en un balón mal defendido. El Baztan saca un córner, rechaza la defensa contraria, montan una contra con 4 atacantes contra dos defensores locales, no culminan al rechazar Quevedo a saque de esquina. Lo lanzan, serie de rechaces dentro del área local, mal defendido y el balón cruzado enviado por Falagan termina dentro de la portería 1-3. No hubo tiempo de reacción local, ya que tres minutos más tarde un delantero se va de tres rojillos, el rechace dentro del área le queda a Lara que establece el definitivo 1-4.

Flojo partido del Baztan, que acusó mucho las ausencias, dejándose notar la garra y carácter que les caracteriza. El próximo partido lo disputará el domingo a las 4.30 en Cortes, equipo que lleva conseguidos dos empates.

Alineación: Quevedo, Jaime (Nuñez m46), Goñi, Julen Lizartza (Vicondo m46), Martínez, Imanol Azpiroz, Alvaro, Iturriría, Urrutia, Axier Lizartza y Oscar (Agirre m76).