Artikutza celebra este jueves su día grande Cientos de personas acudirán desde las localidades cercanas a la finca propiedad del Ayuntamiento de Donostia, situada en tierras goizuetarras

Un grupo de personas permanecen en el exterior de la ermita de San Agustín donde se conmemora la festividad del santo. Goiuri Zabaleta jugará este jueves en Artikutza.

A. MARIEZKURRENA BAztan-BIdasoa. Lunes, 25 de agosto 2025, 20:17 Comenta Compartir

A pie desde Lesaka o Arantza, o en todotereno desde Saldia u otras localidades de Baztan, Malerreka o Bortziriak. Serán muchos los vecinos que se acerquen este jueves hasta Artikutza con el propósito de disfrutar de la festividad de San Agustín que se celebra en la finca del Ayuntamiento de Donostia, situado en tierras de Goizueta. No en vano, la finca, cuya propiedad pertenece al consistorio donostiarra, abarca una superficie aproximada de 3.700ha y su perímetro es de unos 30 km. Linda con Oiartzun, Lesaka, Aran-tza, Zubieta y Beintza-Labaien, donde es tradición acercarse festejar el día sel santo.

Este año se han organizado partidos de pelota que comenzarán a las 11.30 horas, mientras a las 17.00 horas se llevará a cabo la exhibición de herri kirolak en la que participarán aizkolaris y harrijasotzailes. Después, se podrá disfrutar de los bailables a partir de las 20.00 horas.

Partidos de Pelota. A las 11.30 jugarán Goiuri Zabaleta, Enara Gaminde, Itsaso Erasun y Amaia Alday; a continuación, Oier Zabaleta, Manex Olaiz, Haiz Aranburu eta Axel Lasa.

Herri Kirolak. A partir de las 17.00 horas,Aizkolaris Iker Vicente y Aratz Mugerza contra Mikel Larrañaga y Ugaitz Mugerza. Harrijasotzailes: Estefi Etxebeste, Goizeder Abendibar eta Beñat Telleria.

Bailables A partir de las 20.00 horas, música.

Una finca con mucha historia

Es innegable que entre los cientos de visitantes que accedan este jueves a Artikutza, muchos de ellos cumplirán con la tradición de encontrarse con sus conocidos que durante años y manteniendo una tradición que se ha mantenido de generación en generación. Artikutza es un lugar al que los goizuetarras especialmente, así como otros muchos vecinos de las localidades cercanas, están unidos porque sus abuelos o padres, trabajaron en sus minas o bosques.

Hoy en día, y tras casi 100 años bajo protección, el 90% de la superficie de Artikutza es bosque, pero a lo largo de los últimos siglos colegiatas, ferrerías, competencias para la elaboración del carbón, minas, bosques y prados eran explotaba directamente por vecinos de Goizueta o los arrendaba, Hoy en día, aún se pueden ver en Artikutza, en algunos sitios, los mojones (tallados con el sello de Orreaga) que limitaban Anizlarrea y los terrenos utilizados para apacentar ganado mayor (vacas, bueyes, etc.)

Y es que la historia de Artiku-tza se remonta al siglo XIII. Siglo en el que ya aparecen las primeras referencias del pequeño barrio que se ubica en el interior de la actual finca. «En esta época, Artikutza formaba parte del término denominado Anizlarrea, propiedad de la Colegiata de Santa María de Roncesvalles que fue adquirida a través de donaciones, permutas, compras, etc. y bajo cuya autoridad se mantuvo, en parte, hasta el siglo XIX», según algunas fuentes.

En 1815 Roncesvalles y Goizueta firmaron una concordia por la que Anizlarrea se dividió en dos partes: «por un lado 5.477 has del moderno Anizlarrea pasaron a manos de Goizueta y por otro las 3.770 has de Anizlarrea Viejo, actual Artikutza, siguieron bajo el gobierno de Roncesvalles sin que Goizueta ni particulares tuvieran derecho alguno sobre ella. Testigo de esta división son los 37 mojones que delimitaban la partición de Anizlarrea y que marcan la divisoria entre Artikutza y Goizueta».

Con el paso de los años los derechos de Goizueta sobre Anizlarrea fueron aumentando, pero los desacuerdos y pleitos entre La Colegiata y Goizueta, así como con otros particulares comprometidos con arriendos, fueron continuos dadas las diferencias entre los intereses de ambas instituciones.

La historia cambió bruscamente hace casi dos cientos años. «A comienzos del siglo XIX los diferentes gobiernos liberales impulsaron un proceso desamortizador de los bienes de la iglesia y las órdenes religiosas. Roncesvalles consiguió quedar exenta de este proceso por las gestiones realizadas ante la regente María Cristina, a cuya caída estas tierras fueron finalmente expropiadas y subastadas», según los datos históricos.

En 1844, Fagoaga y Carriquiri pasan a ser los primeros propietarios particulares de Artikutza, tras lo cual va cambiando de propietarios y su precio va aumentando, más por motivos especulativos que por las mejoras que se van realizando en ella. Hacia 1896 comienza la construcción del ferrocarril minero que uniría el entorno minero de Elama con la estación de Rentería. El conde de Aldama siguió con la explotación del ferrocarril y de la finca que fue vendida posteriormente a Rafael Picavea, quien entre otras sociedades funda la «Compañía explotadora de Artikutza S.A». junto con el marqués de Acillona, quien posteriormente será propietario de la finca.

Agua para Donostia

A comienzos del siglo XX, el Ayuntamiento de Donostia se interesa por la compra de Artikutza. Durante la 'Belle Époque', el ritmo de crecimiento de la población de San Sebastian es extraordinario, más aún en verano por ser elegida como ciudad de veraneo por la realeza española, lo que provoca que los pozos y manantiales cercanos a la ciudad no son suficientes para abastecer a la ciudad. Tras estudiar diferentes soluciones buscando aguas arriba del Urumea, finalmente se construye una pequeña presa en el rio Añarbe, en el límite con la finca de Artikutza. En enero de 1919 el Ayuntamiento de San Sebastián compra a los herederos del marqués de Acillona por unos 19.233 euros (3.200.000 pesetas de la época) la finca de Artikutza para abastecer de agua a la ciudad. El fallecimiento de 40 vecinos de la capital donostiarra apremian la compra del lugar. El suceso enciende las alarmas y tras inspeccionar aguas arriba de la presa, se localiza el foco de la infección en dos habitantes del barrio de Artikutza enfermos de fiebres tifoideas que infectan el río ( lavado de ropas, vertido de aguas fecales de las viviendas...), cuyas aguas confluyen en el río Añarbe.

Tras la compra de la finca, el Ayuntamiento se hace con la finca, y se construye una amplia red de tuberías y canales que aprovecha el agua de todos los manantiales y se prohíben todas las actividades susceptibles de contaminar el agua: explotaciones forestales, mineras, presencia de ganado... Casi cien años después, una vez solventado el problema del abastecimiento gracias al embalse de Añarbe, se han desmantelado todas las infraestructuras construidas para revertir la situación y dejar los ríos lo más parecido posible a su estado original en la zona.