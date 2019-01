Aprobada una convocatoria de ayudas para la organización de actividades deportivas El plazo de presentación de solicitudes es hasta el 1 de febrero. Con un importe de 130.000 euros, comprende el período que va del 1 de octubre de 2018 al 30 de septiembre de 2019 TELLETXEA BAZTAN BIDASOA. Miércoles, 9 enero 2019, 00:13

El Gobierno de Navarra ha aprobado una convocatoria de ayudas, por importe de 130.000 euros, para la organización de actividades deportivas dentro de la Comunidad Foral. Se dirige a clubes deportivos, clubes deportivos filiales y entes de promoción deportiva, y comprende el período que va del 1 de octubre de 2018 al 30 de septiembre de 2019.

El objetivo de la presente convocatoria es contribuir a la promoción y extensión de la práctica deportiva entre la población navarra, así como al impulso de la igualdad entre mujeres y hombres y a la ruptura de roles y estereotipos de género. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 1 de febrero.

Se entienden como acontecimientos deportivos y, por tanto, son objeto de esta convocatoria, los campeonatos y torneos interautonómicos o nacionales, fases de sector o promociones de ascenso y descenso, de competiciones federadas; las pruebas o campeonatos de especial relevancia deportiva por su trascendencia nacional o internacional, incluidas en los correspondientes calendarios de las respectivas federaciones nacionales o internacionales; y las actividades deportivas de carácter abierto y de elevada participación o de especial interés por su tradición deportiva o por la promoción de modalidades autóctonas navarras. No se incluyen: aquellos acontecimientos deportivos incluidos en los Juegos Deportivos de Navarra; los dirigidos a deportistas nacidos en 2003 o en años posteriores (salvo que se trate de campeonatos de España o fases preliminares a los mismos); los que sean objeto de otras convocatorias más específicas; los acontecimientos deportivos incluidos en los programas de fiestas locales; aquellos de carácter social programados con ocasión del 'día del socio y la socia', 'día del club', o cualquier otro evento que no tenga participación de deportistas ajenos al club; los dirigidos exclusivamente a veteranos y veteranas o master; aquellos acontecimientos en los que la participación de menores (nacidos 2003 o posteriores) supere el 60% de las inscripciones; ni los de modalidades deportivas que no estén reconocidas por el Consejo Superior de Deportes.

Las solicitudes deberán presentarse obligatoriamente de manera telemática a través del enlace, y dirigirse al Instituto Navarro de Deporte y Juventud. Asimismo, es posible su acceso a través de la página del INDJ.

Junto a esta y otras convocatorias de ayudas, el INDJ contempla destinar a lo largo de 2019 un presupuesto global de 195.000 euros para la organización de eventos deportivos especiales como: el campeonato europeo de patinaje (100.000 euros), la vuelta a navarra de mujeres ciclistas con 55.000, y el Gran Premio Miguel Induráin (40.000). A estos se sumarán los que se impulsen desde la fundación Miguel Induráin durante el presente año.