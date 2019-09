El Allerru no da opción y pasa por encima del Gure Txokoa en Matzada Riopedre tuvo que abandonar el terreno de juego lesionado. Aitor Altzugarai debutó en el equipo beratarra. / TELLETXEA Los de Lezo se impusieron por 1-6 y pudieron ser más TELLETXEA BERA. Martes, 24 septiembre 2019, 00:17

El Allerru visitaba Bera en la tarde del sábado como líder de la Preferente, después de vencer en la primera jornada 7-0 al Roteta. No era una casualidad, demostraron ante el Gure Txokoa ser un equipo sólido y con ganas de retornar a la División de Honor Regional, categoría que perdió la temporada pasada. Fueron superiores de principio a fin, ante un rival al que todavía le faltaban efectivos.

Estuvieron los beratarras algo mejor que en su desplazamiento al Oiartzun, pero lejos del juego necesario para mantenerse en la categoría. El Allerru tocó con mucha maestría el balón y le hizo correr mucho a sus rivales.

Después de dominar en el juego, el primer gol lo conseguían en el minuto 17, cuando sacan un corner por el lado derecho, Bittor despeja de cabeza y el esférico le llega a un contrario, que después de controlar lanza un potente disparo desde cerca del área grande y se cuela en la portería local.

Cuatro minutos más tarde llega el 0-2. Internada por la banda izquierda y su centro es rematado a placer de cabeza dentro del área. El Gure apenas inquietaba a la zaga lezotarra, pues el balón prácticamente estaba en la zona local.

En el minuto 40 tuvo que abandonar el terreno de juego Andoni Riopedre, después de que este, minutos antes se diera un fuerte golpe contra la valla. Además del golpe en la costilla y cadera, se dio un buen corte en el brazo. El Gure Txokoa en su primera llegada arriba y con disparo entre los tres palos, consiguió el que luego sería el único gol, en el minuto 44. Jugada por la banda derecha, Mikel Irazoki le deja el balón a Esnaola dentro del área y éste, después de controlar, manda un potente disparo cruzado que se cuela en la portería sin que le diera tiempo al cancerbero a reaccionar. Este gol metía a los de casa nuevamente en el partido y al descanso se llegaba con el resultado de 1-2.

Dos goles a los 5 minutos

No le dio tiempo el Allerru al Gure Txokoa a reaccionar, sino todo lo contrario, en los primeros 5 minutos le endosaba dos nuevos goles a los de Javier Escagües. Se cumplía el minuto 2 cuando el colegiado le señala una falta rigurosa a Aimar, además de cartulina amarilla, cerca del área local. El Allerru la saca sin aparente peligro, el esférico se pasea por delante de varios jugadores de casa y finalmente un visitante se hace con el control bastante lejos al segundo palo y sin mucho ángulo y de potente disparo pone el 1-3. Tres minutos después, el Allerru ejecuta un saque de esquina, que defiende mal el Gure y un delantero remata sin oposición en el primer palo y hace el cuarto gol para los de Lezo.

A falta de media hora saltó al terreno de juego Julen, que no lo había hecho desde el inicio al sentir un chasquido en la rodilla cuando entrenaba junto a su pupilo el pelotari Iribarria. El ímpetu y entrega de este jugador en su entrada, hizo que el equipo mejorara, ya que les transmitió empeño y moral a sus compañeros. El 1-5 llegaba en el minuto 21, después de una jugada personal de un delantero visitante que se va de cuantos le salieron al paso y después de regatearle a Beñat, marca a puerta vacía. Minuto 70 de partido, 25 de la segunda parte, llegaba el segundo disparo a puerta del Gure. Un minuto antes de que se llegara a la media hora de juego, llegaba hasta entonces la única jugada elaborada por los de Bera y que no pudo ser culminada después de una jugada por el lado derecho que finalmente termina con el balón paseándose por delante de la portería del Allerru. Dos minutos más tarde, Julen saca desde atrás el balón, mete en largo arriba sobre Aimar que se va del último defensor y algo forzado ante el portero manda su disparo junto al poste.

El tercer disparo entre los palos de los de casa no llegaba hasta el minuto 38, cuando Aldazabal envía un remate flojo que detuvo el cancerbero, que se marchó de Bera sin saber las cualidades que tenía. En el minuto 40, el Allerru pudo hacer el sexto después de que entraran hasta la cocina, pero finalmente no sentenciaron. Si que lo hicieron en tiempo de prolongación, minuto 47, en más que posible fuera de juego por el lado derecho, que luego ante Beñat no perdonan.

Debutó en las filas del Gure Txokoa el lesakarra Aitor Altzugarai, al que se le acumuló el trabajo en el centro del campo y que será una buena pieza en su posición cuando juegue con los titulares.

Alineación: Beñat, Iker, Bittor, Otaño (Iban m70), Pinatxo, Aitor, Irazoki (Manex m71), Aldazabal, Riopedre (Aimar m41), Esnaola (Alexi m78) y Rubén (Julen m62).