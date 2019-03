El Aibarés rompe la racha de siete victorias seguidas del Doneztebe Julen Retegui conduce el balón ante la vigilancia de un contrario. Los de Mikel Maya, que dispusieron de muchas ocasiones, no estuvieron acertados de cara al gol y empataron 0-0 TELLETXEA DONEZTEBE. Jueves, 28 marzo 2019, 00:11

El Doneztebe afrontaba este encuentro con el objetivo de ganar su octavo partido consecutivo, pero no puedo ser y se tuvo que conformar con un punto que supo a muy poco habida cuenta de lo que se vió sobre el terreno de juego. Los de Mikel Maya afrontaban este encuentro 48 horas después de haber derrotado al líder Lagunak en Barañain, en un exigente partido, haciendo que la recuperación de sus jugadores no fuera la más adecuada.

La primera parte resultó muy igualada y la pelea estuvo en el centro del campo, queriendo hacerse cada equipo con el control del partido. El Aibarés jugaba en largo y trataba de abortar todo tipo de juego hilvanado por los locales. Iñigo e Ibon tenían la labor de recuperar y lanzar el ataque, pero los medios centros foráneos batallaron bien este aspecto y no hubo continuidad en el juego doneztebarra. Sin embargo, Borja tuvo en dos ocasiones la oportunidad de adelantar a los locales en el marcador. En la primera, un mano a mano que desbarató muy bien el portero del Aibarés, y en la segunda, Erasun puso en franquicia para Borja, pero su disparo se fue al cuerpo del cancerbero.

Hubo muchos más acercamientos, pero no fue el día de los delanteros. Ni Erasun, ni Lander, ni Borja estuvieron acertados.

dominio abrumador

En la segunda mitad el dominio local fue abrumador. Jaime cogió cada vez más balón y a los 15 minutos de esta segunda mitad, entraba al terreno de juego Diego por Iñigo, retrasando Jaime su posición e Irail hacía lo propio por Erasun. Borja la tuvo de nuevo en otro mano a mano que marró e Irail que entró dentro del área y cuando todo el mundo esperaba el disparo, cedió el pase a un compañero al que no llegó. La tuvo de nuevo el Doneztebe con Borja, pero su disparo se fue al palo y acto seguido el balón quedó en la misma línea de gol y un defensa foráneo lo despejó. Para colmo de males, llegó la falta que botó Borja magistralmente y su disparo se fué a la misma escuadra. Todo el mundo cantó el gol, pero el portero visitante voló literalmente para sacarla.

Entre tanto, entraron Jon por Julen que estaba con tarjeta, Adrián por Oier, el cual, incluso de lateral dió mordiente en ataque con sus llegadas. Estaba claro, no era el día del Doneztebe que lo intentó por activa y por pasiva, con más corazón que cabeza, eso sí. El ansia que tenía porque llegara el gol, no dejó pensar al equipo y elegir mejor, pero así y todo, se sacó un punto, ya que en la única vez que el Aibarés llegó al área local, pudo marcar si no llega a ser por Sergio, que ganó un uno contra uno al delantero visitante.

El Doneztebe llega a los 40 puntos a la espera de lo que hagan sus perseguidores y visitará la próxima jornada la complicadísima plaza de Artajona, que resulta ser el inmediato perseguidor de los doneztebarras. Además, afrontará este envite con las obligadas bajas por sanción de Lander, Irail e Ibón. Sin embargo, el Doneztebe acudirá a la cita pleno de ilusión y energía a sabiendas de que, sacando algo positivo, el play off se la jugará en casa.

Los puntos a la Regularidad fueron para, Ibon 3, Irail 2 y Fermín 1.

Alineación: Sergio, Oier (Adrián), Fermín, Javier, Julen (Jon), Ibón, Lander, Iñigo (Diego), Borja, Jaime, Erasun (Irail).

Derrota del segundo equipo

El equipo de Regional que viene disputando la Copa, recibió en el Iñaki Indart la visita del Aurrerá de Leitza contra el que perdió por 2-3. El equipo de Oier Beltrán se adelantó en el marcador en el minuto 8 por medio de Beñat Migueltorena, igualándolo los de Leitza en el minuto 21 con gol de Ander Escudero. Al descanso se llegó con el empate a uno en el casillero. Volvió a adelantarse el Doneztebe en la reanudación, minuto 50, gracias al gol de Xabier Mariezkurrena, durando poco la alegría en el cuadro local, ya que Oinatz Mariezkurrena, un minuto más tarde igualaba la contienda. Este mismo jugador, en el 56, establecía el definitivo 2-3.