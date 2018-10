Abierto el plazo para participar en el I Rally Navarra de foto Las jornadas continúan hasta el 20 de noviembre. / A.D.C. Continúan las Jornadas Gastronómicas de la caza en la comarca de Baztan-Bidasoa A.D.C. BAZTAN-BORTZIRIAK. Sábado, 20 octubre 2018, 01:07

Hoy se abre el plazo para participar en el I Rally Navarra de foto, una de las propuestas turísticas del programa Bosques y viñedos que la Dirección General de Turismo y Comercio ha puesto en marcha para este otoño. El objetivo es animar a turistas y visitantes a capturar el esplendor y la belleza de los bosques y viñedos de Navarra en esta época del año.

Se han establecido dos categorías, una general y otra en la red social Instagram. En primer lugar, la persona participante tiene que registrarse en la web habilitada para el concurso www.navarradefoto.com y, en este momento, debe elegir si quiere participar en una categoría o en las dos.

En la general, cada participante puede enviar hasta dos fotografías. Éstas no deben superar en tamaño los 100 MB y se aceptan en formato JPEG, PNG o TIFF. En la categoría de la red social Instagram, quienes participen pueden publicar en su cuenta todas las fotos que quieran, con la única condición de que etiqueten a @turismonavarra e incluya el hashtag #Navarradefoto. Si alguna foto no cumple estos requisitos, no se tendrá en cuenta.

En ambas modalidades, el jurado valorará cada foto en función de tres criterios en su valoración: la originalidad, que se pueda reconocer que se trata de Navarra; y que muestre una vivencia del otoño en nuestros bosques y viñedos.

El primer premio de la categoría General se llevará una estancia para dos personas en un alojamiento rural de Navarra, y el ganador en Instagram, un lote de productos Reyno Gourmet.

En la web www.navarradefoto.com se pueden consultar las bases, las condiciones y los premios.

Otra de las actividades es la observación de estrellas en el Valle de Roncal, prevista para hoy a las 21.00 horas. Y también se han diseñado, para sábados y domingos, paseos a caballo en el Valle de Baztan, la zona de la Foz de Arbaiun y en los bosques de encinas a los pies de la Sierra de Lokiz, así como un paseo en poni en el Bosque de Orgi; y visitas micológicas a los Parques Micológicos de Ultzama y la zona de Irati.

Jornadas gastronómicas

Las localidades del valle de Baztan, Malerreka, Bortziriak, Bertizarana y Xareta siguen inmersas en las Jornadas gastronómicas de caza, ofreciendo sugerentes menús elaborados con los productos cinegéticos de la temporada. Recetas tradicionales se combinan con la alta cocina para dar gusto a todos los paladares y bolsillos.