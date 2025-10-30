414 socios de Arkupeak se reúnen en Gorraiz en una jornada de homenajes

Más de 400 personas se acercaron a celebrar el Día del Socio en Gorraiz que estuvo lleno de homenajes.

La Asociación de jublidados, pensionistas, viudos y viudas Arkupeak, celebró ayer el Día del Socio en Gorraiz y como es tradición, volvió a homenajear a los que cumplen 85 años en este 2025 y a las parejas por sus bodas de oro, diamante y platino. El presidente, Iñaki Goienetxe, aprovechó para hacer un repaso de las actividades del año.

En la misa hubo un recuerdo a los socios fallecidos y de forma especial a tres delegados fallecidos este año: Martin Urrutia, de Saldias; Paula Etxeberria, de Bera y Ramón Jauregi, de Amaiur. «Gabriel, sobrino de Martin Urrutia ha recogido su testigo. En Amaiur se está buscando sustituto para Ramón y para Paula, en Bera. Dicen que la vida de los muertos dura lo que su memoria permanece en los vivos. Nuestro recuerdo para todos ellos», decía Goienetxe.

Este año, la celebración se ha retrasado una semana debido a la gran demanda para la estancia en Benidorm. «No había plazas de hotel en otras fechas y los socios volvieron en domingo pasado».

Goienetxe explicaba tras la misa que «tenemos diplomados en saber convivir. Me refiero a aquellas parejas que llevan 50 años casados. Incluso hay otras como Eugenio y Maria Jesus (de Oitz) y Juan Angel y Maria Isabel (de Elizondo ) siguen disfrutando de sus 65 y 60 años juntos respectivamente», añadía.

«También tenemos diplomados en saber vivir, todos los que cumplen o han cumplido 85 años. En este campo nuestra 'maestra' es Soledad Duhalde de Arizkun que ha cumplido 100 años», recordaba.

Goienetxe hizo una mención especial para el párroco Ramón Apezetxea «por la ayuda que nos ha prestado durante años».

Actualmente en Arkupeak son 3073 socios, dos menos que el pasado año. En la jornada de ayer celebrada en Gorraiz participaron 414 personas.

Matrimonios homenajeados

Por sus bodas de platino, es decir, 65 años casados fueron homenajeados Eugenio Ariztegui Iribarren y Maria Jesus Arocena Iribarren (Oitz) y por sus Bodas de Diamante, 60 años de matrimonio, Juan Angel Del Moral Urtasun y Maria Isabel Ariztegui Ariztegui (Elizondo).

Por sus bodas de oro, con 50 años casados hubo homenajes para MªLuisa Pierola Etxabarri y Juan Isaak Alzugarai Martiarena, de Almandoz; Francisco Irureta Goyeneche y Milagros Michelena Elizalde, de Almandoz, Miguel Mari Alzuri Maiz y Kontxita Ordoki Leiza, de Arantza; Miguel Vicuña Zugarramurdi y Maria Jose Arregi Etxepare, de Bera; Julian Azpiroz y Teresita Nazabal, de Doneztebe; Maria Baztarrika Baleztena y Miguel Ramon Deskarga Elizalde, de Ituren; Jose Maria Yugueros Velasco y Mari Carmen Larequi Cadenas, de Etxalar; Jose Mª Cordoba Recarte y Ana Mª Arrosamena Irigoyen, de Erratzu; Martin Mariezcurrena Mariezcurrena y Felipa Perochena Perochena, de Ezkurra; Jose Esteban Zabaleta Caballero y Maria Begoña Mariezcurrena Eskala, de Ezkurra; Antton Eskudero Perurena y Gloria Zugarramurdi Aizpuru, de Goizueta; Jose Juan Bereau Elizalde y Pakita Baleztena Baleztena, de Hondarribia; Angel Manterola Echeverria y MªPilar Celayeta Lastiri, de Igantzi; Cristobal Beraza Telletxea y Benita Huici Loyarte, de Latasa; Fermin Azpiroz Martinicorena y Asunción Pérez Garcia, de Leitza; Ildefonso Sagastibelza Recondo y MªDolores Juantorena Baleztena, de Leitza; Begoña Muñoa Echezarreta y Antonio Bengoa Cantabrana, de Leitza; MªJesus Echeverria Garciarena y Juan Bautista Cestau Cestau, de Leitza; Miguel Mari Aldaia Iribarren y Sagrario Zabaleta Zabaleta, de Leitza; Pepi Baleztena Baleztena y Agustin Del Hierro Arbelaiz, de Oiartzun; Francisco Javier Petrirena Arrechea y MªCruz Gorosterrazu Elizalde, de Sunbilla; Itziar Berazabi y Andrew Smith, de Zubieta; Jose Mª Juanicorena Indacoechea y Rosa Mª Santesteban Escudero, de Zubieta; Mari Carmen Elizalde Elizalde y Santiago Hualde Indacochea, de Zubieta; Tomasa Mutuberria Baleztena y Juan Antonio Babace Juanicorena, de Zubieta y Maria Jesus Baleztena Baleztena y Luis Maria Esarte Balda, de Zubieta.

85 años

En cuanto a los homenajes por sus 86 años, fueron homenajeados Agustina Errandonea Unsain, Teresa Tellechea Hernandorena, Andres Landa Arraztoa, Fermin Urrutia Irigoyen, Jose Luis Lasarte Echeverria, Agustin Leonis Babace, MªRosario Aramburu Aguirre, Micaela Miquelpericena Endara, Juanita Dendarieta Larraya, MªIsabel Saharrea Ariztizabal, MªTeresa Vizcarrondo Labandibar, Rita Narvarte Loyarte, Lolita Ariztegui Echenique, Cloti Iñigo Ariztegui, Jose Mª Urbistondo Plazaola, Francisca Urquiola Cestau, Manoli Olaetxea Iturbe, Joaquin Ilarregui Carricaburu, Francisco Apezteguia Arrechea, Nieves Echeverria Aguerre, Justa Ibarra Aguerralde, Martin Jose Barreneche Galainea y Sebastían Indacochea Mutuberria.

Hubo un recuerdo para Soledad Duhalde Iribarren, deArizkun, que el 1 de abril cumplió 100 años y a la que se le homenajeó el día de su cumpleaños.