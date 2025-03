40.000 euros de ayuda para las asociaciones de empresas artesanas

A. D. C. baztan-bidasoa. Jueves, 6 de marzo 2025, 20:33 Comenta Compartir

El Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Comercio y Consumo, ha lanzado una nueva convocatoria de ayudas por importe de 40.000 euros para apoyar la actividad de las asociaciones de empresas artesanas.

La subvención puede solicitarse hasta el 17 de marzo, tal y como se recoge en laconvocatoria publicada en el Boletín Oficial de Navarra (BON) del lunes 3 de marzo. En ella se especifica que las actuaciones subvencionables deben estar realizadas, facturadas y pagadas en el periodo comprendido entre el 12 de noviembre de 2024 y el 12 de noviembre de 2025, ambos inclusive.

Ferias

En la convocatoria del Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital y Empresarial se incluyen, entre estas acciones, la organización de ferias de artesanía que cumplan, entre otros, los siguientes requisitos: realizarse en entidades locales de Navarra; contar con un mínimo de 10 empresas expositoras; procurarse una diversidad y variedad entre los oficios artesanos participantes; que la duración mínima de la feria sea de dos días, entendiéndose mañana y tarde como un día completo y una mañana o una tarde como medio día; o que los oficios artesanos participantes sean desempeñados por empresas que realicen una actividad artesanal de creación, producción, transformación, reparación y restauración de bienes artísticos y de consumo, no alimentarios.

El importe de subvención de la convocatoria será el resultante de aplicar el 75% al importe de gastos subvencionables y el límite de subvención es de 30.000 euros por cada feria de artesanía. Lo que se pretende es que, como medida para dinamizar el sector, se destine íntegramente para la organización de una feria de artesanía más dinámica y con gran potencial.

Anticipos

A su vez, las empresas artesanas tendrán la posibilidad de recibir un anticipo de la subvención del 50%, que se abonará, con una antelación máxima de 3 meses desde la fecha en la que se vaya a organizar la feria. La empresa solicitante tiene que justificar la necesidad de contar con el anticipo por falta de fondos propios, por no tener liquidez suficiente, o no disponer de los ingresos de los participantes y tener que afrontar pagos, entre otras cuestiones. No obstante, además de presentar la documentación que lo justifique el servicio de Intervención tendrá que validar la documentación presentada.

Gastos subvencionables

Se subvencionarán gastos derivados de la organización, coordinación y realización de tareas de información de la feria, selección de las empresas participantes, contratación de todas las actuaciones necesarias, tanto con administraciones públicas, como con entidades privadas para el desarrollo de la feria.

Asimismo, se financiarán gastos de comunicación y de publicidad, incluidos el diseño de materiales promocionales; dinamización de la feria, talleres participativos, demostraciones, animación musical, etc.; alquiler de las instalaciones necesarias, montaje y desmontaje de las mismas; tasas por ocupación de la vía pública o y otras que sean necesarias para la ejecución de la feria; consumos de electricidad, limpieza del espacio, seguridad, vigilancia y mantenimiento de las instalaciones; gastos de impresión y de rotulación de lonas, toldos, vinilos o similares, utilizados en los expositores, puestos de venta o stands y, en concreto, gastos correspondientes al diseño, producción y procesos de impresión o similares, así como los de adquisición del soporte o material donde realizar dichas actuaciones. Además, se financiará la contratación de seguros necesarios y exclusivos para las ferias.