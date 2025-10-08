Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La escritora Katrin Pereda y el filólogo y escritor Ángel Erro han iniciado dos narraciones. GN

Baztan Bortziriak

1.170 escolares de Primaria participan en el 'Cuento-cadena Derechos Humanos'

Pertenecen a 36 centros educativos de toda Navarra, entre ellos de Arizkun, Irurita, Elizondo, Legasa, Navarte y Doneztebe

A. D. C.

baztanb-bidasoa.

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:27

Comenta

El departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Memoria y Convivencia, ha puesto en marcha la séptima edición de la iniciativa 'Cuento-cadena Derechos Humanos / Ipuina eskuz esku Giza Eskubideak', que se desarrollará todos el mes orientado a la celebración en diciembre del Día Internacional de los Derechos Humanos. Participará en el proyecto alumnado de Educación Primaria de distintos centros educativos de Navarra.

El Servicio de Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno foral, que promueve el respeto a los Derechos Humanos y la denuncia ante cualquier vulneración en el marco del programa 'Escuelas, por la Paz y la Convivencia', ha propuesto a los centros educativos crear entre todas las personas participantes dos cuentos, uno en euskera y otro en castellano, en cadena, tomando como tema los derechos humanos.

Mediante este ejercicio, el alumnado llevará a su realidad y hará propios los derechos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los estudiantes, siempre guiados y acompañados por el profesorado implicado en la actividad, demostrarán en su trabajo aspectos tan importantes como la dignificación del prójimo y, de forma natural, destacarán y valorarán los medios y mecanismos para velar por ese respeto.

En la séptima edición de este proyecto, que se inició el día 7, participan 1.170 alumnos y alumnas de 36 centros escolares de Navarra. Tres de estos centros lo harán en los dos idiomas, euskera y castellano. Así, la iniciativa se prolongará hasta el próximo 17 de noviembre. En esta ocasión, la escritora Katrin Pereda y el filólogo y escritor Ángel Erro han sido las dos personas encargadas de iniciar sendos cuentos.

Cada día lectivo, un centro será el responsable de sumar un párrafo o dos a cada narración. Todo un mes de trabajo, dedicación y reflexión en torno a los derechos humanos, que promoviendo la participación directa y activa tanto del alumnado como del profesorado, dará como resultado dos cuentos que se recopilarán en un libro.

Esta publicación, que se repartirá en los centros educativos de Navarra y estará disponible para la ciudadanía en general, está previsto que sea presentada el 11 de diciembre en la biblioteca pública San Francisco de Pamplona / Iruña. Además, las dos narraciones serán llevadas a escena en cuatro localidades navarras durante la semana del 8 al 12 de diciembre. Estos actos incluirán sesiones de narración oral y una reflexión sobre los derechos humanos.

Entre los centros participantes se encuentran Arizkungo IP (Baztan), Iruritako Herri Eskola (Baztan), CP Elizondo IP (Baztan), Legasako Eskola (Bertizarana), Arotzenea IP (Narbarte/Bertizarana) y San Miguel IP (Doneztebe / Santesteban).

1.170 escolares de Primaria participan en el 'Cuento-cadena Derechos Humanos'

