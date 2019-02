El Zalburdi Debasket se lleva la victoria en la prórroga El Zalburdi logró la victoria tras la prórroga. / FOTOS ANDER SALEGI El equipo cadete, el Urkunde, ha pasado a liderar la clasificación ANDER SALEGI Jueves, 28 febrero 2019, 00:18

El mes de febrero está siendo espectacular para los equipo de Debasket. Exceptuando la semana pasada, que ganaron la mitad de los equipos, en las otras tres semanas todos los equipos han ganado. El magnífico fin de semana comenzó con un espectacular y emocionante partido del Zalburdi, tercera sénior, en el polideportivo de Deba ante los Chicano Bulls, que se resolvió en la prórroga a favor del equipo local. Los equipos de la cantera, el Urkunde (cadete) y el Gora Behera (juvenil) disputaron sus partidos en casa. El Urkunde recibió al líder Summa Aldapeta y el Gora Behera, por su parte, al Añorga. Ambos equipos ganaron, y de esta manera el cadete ha conseguido el liderato. Para acabar el fin de semana, el Electricidad Perosanz, el primer equipo de segunda sénior, disputó el partido en Irun, ante el Erroibide, que solventó fácilmente.

El Electricidad Perosanz se enfrento a un débil Erroibide, que no pudo hacer nada frente al equipo debarra en ningún momento. Las diferencias en la clasificación quedaron en evidencia en el campo. Nada más empezar el partido, y pese a que los debarras no estuvieron muy acertados en ataque, el equipo se puso por delante y poco a poco fue agrandando la diferencia en el marcador. En el descanso el marcador mostraba un contundente 11-27. La buena defensa del Debasket secó por completo el débil ataque del Erroibide, que tras el descanso cambió a una defensa zona que no le sirvió de mucho, ya que tras este cuarto el marcador mostraba un contundente 12-43.

En el último cuarto, el equipo local mediante una presión en toda la cancha y la relajación de los debarras, que ocasionó múltiples errores en ataque, el equipo local se acercó hasta los 25 puntos, finalizando 26-51. De esta manera el equipo debarra sigue líder. Esta semana toca descansar por carnavales, pero tras el parón, el equipo recibirá en casa a uno de los equipos más fuertes de la liga, el Easo.

Por su parte, espectacular partido el realizado por el Zalburdi el viernes por la noche ante Chicano Bulls. El partido se resolvió en una emocionante prórroga en la que el equipo local certificó su quinta victoria consecutiva en casa. El partido no empezó bien los debarras, la débil defensa y la zona planteada por los donostiarras hizo que el equipo local no se encontrase cómodo. En defensa la intensidad no era la de otros partidos, lo que facilitó al equipo visitante a marcar la diferencia desde la línea de tres, que a su vez fue muy bien respondida por el ataque local mediante las canastas de Gorka, Julen y Haritz. Al descanso el equipo iba 34-42 perdiendo, pero el equipo no se arrugó y con el ánimo de la afición y un espectacular tercer tiempo el equipo se puso por delante. El partido estaba muy igualado y pese a que el Zalburdi tenía una ventaja de 5 puntos a falta de un minuto, no supo aprovechar y el equipo visitante empató. En la prórroga, el equipo local siguió apretando y consiguió una gran victoria que hace que el equipo acabe sexto en esta primera fase, empatado a victorias con el quinto. Esta semana toca sorteo para la nueva fase y también descanso como a los otros equipos del club.

Visita del Añorga al polideportivo de Deba para enfrentarse a los juveniles del Gora Behera Debasket. Sólo hubo un color en la cancha, el naranja que lucen los de Debasket. Visto el marcador todo está contado a priori y puestos a argumentar el resultado final de 65-30, decir que influyó sobremanera la cortísima plantilla con la que se presentó el visitante, que plasmó un fuerte ritmo inicial con el que, aparte de cargarse de personales, quedaron exhaustos en la parte final para facilitar la superioridad del Gora Behera Debasket. Gran planteamiento del partido por parte de los debarras, que, desde inicio, mostraron las cartas y luego rotó al amplísimo banquillo que dispone. Esta semana les toca descansar.

Los cadetes del Urkunde Debasket dieron la campanada y arrebataron el liderazgo de grupo al Summa Aldapeta de Donostia. El encuentro fue disputado pero a la vez hay que destacar la deportividad de ambos equipos, acumulando solo 7 faltas en todo el encuentro. Un buen primer cuarto les permitió tomar ventaja en el marcador y llegar al descanso con 24-15. Los de Donostia apretaron en la segunda mitad, en la que fue decisiva el acierto anotador en tiro exterior contra la defensa en zona planteada por los donostiarras, para hacerse con el triunfo 47-41.

Los cadetes del Debasket intentarán seguir con su racha tras el parón de esta semana.

Sorteo rifa

El club Debasket ha realizado el sorteo entre todas las papeletas que ha repartido a los asistentes que han acudido a ver los partidos de baloncesto durante este mes. El numero ganador de la cena para dos personas en la cafetería Zalburdi del mes de febrero ha sido el 776, mientras que el 787 ha quedado como suplente. El ganador tiene de plazo para aparecer hasta el 10 de marzo. En caso de que no apareciera él ni el suplente, se volverá a sortear.

Pleno Ayuntamiento

El Pleno de aprobación de los presupuestos para este 2019 se celebrará el proximo miércoles 6 de marzo a las 19.30 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.