Voluntad firme de encaminar el tema de Itziar mediante una colaboración conjunta Arantza Egaña y Gilen García. / ANDER SALEGI El alcalde de Deba, Gilen García, y la alcaldesa de la Entidad Local Menor de Itziar, Arantza Egaña, se reunieron ayer ANDER SALEGI DEBA. Jueves, 17 octubre 2019, 00:52

El alcalde de Deba Gilen García y la alcaldesa de la Entidad Local Menor de Itziar Arantza Egaña, se reunieron ayer al mediodía en el Salón de Plenos de la casa consistorial. Ambos reconocieron que el camino realizado por la ciudadanía de Itziar no ha sido fácil y se han presentado dispuestos a trabajar en común. Con el objetivo de normalizar las relaciones, van a dar un nuevo carácter a la comisión que comenzarán reuniéndose la semana que viene y después una vez al mes. Después de reconocer que el camino recorrido por la ciudadanía de Itziar no ha sido fácil, el alcalde de Deba declaró que prefiere mirar al futuro en lugar de al pasado. «El Gobierno municipal del Ayuntamiento que dirijo quiere poner la mirada en el futuro, estos son nuevos tiempos, nadie va a ser persona de primera o de segunda categoría, aquí no hay adversarias y mucho menos enemigas». Añadió que «debemos trabajar por el bienestar de las personas. El objetivo es el bienestar de todas las personas y el acuerdo es la llave para ello. Este gobierno municipal de Deba está para construir y no para destruir, por eso, debemos zanjar de una vez este tema, nadie puede perder, debemos ganar todos y todas», ha declarado García.

«Es necesario el acuerdo entre fuerzas políticas, es necesaria una mayoría amplia, pero no debemos olvidar que no hay pérdida, el camino está marcado. No hay más que seguir la Norma Foral 3/2015 aprobada por la Diputación Foral de Gipuzkoa en 2015. Que nadie tenga tentaciones ahora de enredar la normativa para, de una forma u otra, atentar contra la convivencia, aquí nadie se merece eso», señalaba el alcalde de Deba.

Arantza Egaña, alcaldesa de la Entidad Local Menor de Itziar también se expresó en el mismo sentido. «No nos hemos sumergido en la desesperación, nunca hemos tenido la intención de rendirnos, puesto que nuestro objetivo con la Entidad Menor de Itziar es mejorar la calidad de vida. Queremos un lugar para vivir limpio, porque queremos contar con la mejor asistencia sanitaria, porque necesitamos una política cultural enriquecedora, porque queremos proteger la zona rural y el paisaje, queremos que nuestras niñas, jóvenes y personas mayores vivan a gusto, en euskera, sin ningún tipo de discriminación, porque queremos Itziar y Deba basadas en la diversidad y la solidaridad. Porque tenemos en mente un pueblo participativo». Egaña también aclaro cómo ha vivido el tema de la ciudadanía de Itziar. «El problema entre Itziar y Deba se ha alargado durante mucho tiempo. Durante muchos años se han truncado nuestros deseos, nos hemos sentido marginados durante demasiados años, como si fuéramos de segunda. Nos hemos esforzado mucho en solucionar este tema, pero debemos decir que por desgracia no hemos recibido muy buena acogida por parte del Ayuntamiento de Deba, es más, en ocasiones se nos ha menospreciado. La oposición ha sido grande, es incuestionable, hace pocos meses una acción judicial puso en entredicho la Entidad Local Menor de Itziar. Las veces que nos han llevado a los juzgados nos hemos defendido, los jueces han fallado a nuestro favor, pero por lo visto tampoco eso es suficiente».

Después de todo, García y Egaña se han comprometido a normalizar las relaciones. «Este gobierno municipal de Deba tiene una voluntad firme para superar de una vez por todas esta situación, porque es de justicia, y como hemos dicho antes porque ganamos todos. Nos comprometemos a unirnos a la vía de la normalización de las relaciones con la Entidad Local Menor de Itziar. Vamos a abrir un canal permanente para compartir puntos de vista y vamos a abrir una nueva fase en la comisión, que va a ser una herramienta para la construcción, permanente y eficaz, que se va a reunir la próxima semana», dijo el alcalde de Deba.

«Nos comprometemos también a impulsar las conversaciones entre todas las fuerzas políticas e instituciones. Y nos comprometemos a seguir lo que dicta el reglamento. Por eso, siguiendo la Norma Foral de la Diputación Foral de Gipuzkoa, vamos a respetar las competencias que corresponden a Itziar, para poder llevarlas a cabo», declaro García.

Cáncer de mama

El próximo sábado 19 de octubre se conmemora el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, desde la asociación contra el cáncer van a repartir lazos rosas en establecimientos locales (panaderías, y farmacias) al igual que en el Ayuntamiento y en el ambulatorio (hasta fin de existencias). El reparto está previsto que comience mañana y de esta manera el sábado alcanzar una gran cifra de personas portando este lazo.