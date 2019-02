Victoria clave del regional de honor ante un rival directo El regional celebró la victoria en el vestuario. / A. SALEGI El infantil femenino del Amaikak Bat se llevó el derbi ante Mutriku ANDER SALEGI Miércoles, 6 febrero 2019, 00:23

Las victorias (cuatro), con especial mención para la del regional de honor, fueron más que las derrotas (tres) en la última jornada que vivieron los equipos del Amaikak Bat.

El regional de honor consiguió una victoria clave en su desplazamiento al campo del Oiartzun. Este triunfo les sirve para volver a engancharse a los puestos de arriba. El partido comenzó con un ritmo muy alto pero con juego poco vistoso por las condiciones del campo, que estuvo embarrado todo el encuentro. En la primera parte los de Deba tuvieron tres ocasiones claras que no lograron materializar, pero poco antes del descanso Martija recibió una falta dentro del área y Manci abrió el marcador desde los once metros. En la segunda parte el Amaikak salió ordenado defensivamente, por lo que el rival no tuvo ningún acercamiento peligroso a la portería del guardameta debarra. Así, con el 0-1, el Amaikak Bat da caza al Oiartzun en la clasificación, y es sexto.

División Honor Regional Oiartzun - Amaikak Bat. 0-1. Juvenil honor Euskalduna - Amaikak Bat. 1-0. Cadete honor Lagun Onak - Amaikak Bat. 0-1. Cadete femenino Amaikak Bat - Hondarribi. 3-0. Infantil honor Amaikak Bat - Mariño. 3-0. Infantil txiki Amaikak Bat - Urola. 0-4. Infantil femenino Amaikak Bat - Mutriku. 2-1.

El juvenil de honor sufrió la segunda derrota consecutiva. Los debarras se desplazaron a Andoain para jugar un partido clave y no fueron capaces de sacar un resultado positivo. Esta derrota complica la situación del Amaikak Bat que se acerca mucho a la zona de descenso.

El cadete masculino volvió a perder por la mínima, pero esta vez jugó un buen partido, hubo ocasiones por parte del equipo debarra, nada que ver con el partido de la semana pasada ante el Ilintxa. La primera parte finalizó con empate a cero en el marcador. Nada más comenzar la segunda parte marcó el Lagun Onak en una jugada aislada y dudosa. Los entrenadores debarras vieron otra actitud en sus jugadores, jugaron con más intensidad que contra el Ilintxa y por esa razón el cuerpo técnico se muestra satisfecho.

El cadete femenino consiguió la primera victoria de la nueva fase en la que están inmersas. La debarras endosaron un 3-0 al Hondarribia en Errota Zar. Las goleadoras fueron Txurruka, Jiménez y Sudupe.

El infantil de honor logró la primera victoria de esta nueva fase. Los debarras se olvidaron la goleada sufrida la semana pasada ganando 3-0 al Mariño. Zubiaurre y Aranberri con un doblete fueron los encargados de marcar para los locales. El infantil txiki continúa con su formación partido tras partido, que es de lo que se trata en esta categoría. Este equipo finalizó la fase de clasificación con una nueva derrota. Los resultados no le han acompañado durante esta fase, esperemos que tengan más suerte en la siguiente. El infantil femenino del Amaikak Bat se llevó el derbi ante el Mutriku.

Sorteo rifa

El número agraciado en el sorteo semanal del club ha sido el 2.863, mientras que el 1.784 se ha quedado como suplente.

Rokodromoa

Bihar arratsaldeko zazpietan Lasturko aterpetxean, Lasturko auzoan jarri nahi den rokodromoaren proiektuaren aurkezpena eta ekarpenak egingo dira.