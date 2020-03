Un vecino tiene que explicar que se desplaza al trabajo en bicicleta La Ertzaintza está parando, e incluso multando, a los ciclistas NERES ISASTI SORALUZE. Jueves, 26 marzo 2020, 00:52

Estos días, algunos agentes de la Ertzaintza han adoptado la actitud de parar y en algunas ocasiones incluso de multar a ciudadanos que circulan en bicicleta. A ello hay que sumar la recriminación que otros ciudadanos les hacen por utilizar la bicicleta.

Pues bien, el pasado domingo, el vecino de Soraluze D.R. se vio en la necesidad de explicar en redes sociales que necesita desplazarse en bicicleta para ir a trabajar, ya que éste es su medio de transporte. «Kaixo, si me veis con la bici por Soraluze, o por el bidegorri, deciros que es mi medio de transporte desde hace dos años para ir a currar, a la depuradora de Mekolalde (somos catalogados empresa crítica y tenemos que funcionar). Que no me estoy paseando, que voy a currar», manifestaba. La respuesta de otros vecinos fue en todos los casos de apoyo.

Limpieza

La Mancomunidad de Debabarrena iniciaba el lunes los trabajos de limpieza y desinfección de las calles del municipio, como forma de contribuir a frenar la propagación del Covid-19.

Los operarios del servicio de limpieza de la citada entidad, desinfectan desde entonces, tanto de modo manual como mediante camiones de baldeo, las calles de la localidad, con una mezcla de agua e hipoclorito sódico.

Los trabajos se realizarán a primera hora de la mañana y por la noche y la limpieza se centrará en baldeos y limpieza manual dirigida principalmente a las zonas de mayor actividad y concurrencia: ambulatorio, farmacias, tiendas de alimentación, mercados, estancos, etc.