Unai Larreategi será el candidato a la alcaldía por EH Bildu

NEREA ISASTI SORALUZE. Jueves, 31 enero 2019

EH Bildu de Soraluze acaba de hacer pública la candidatura de Unai Larreategi a la alcaldía de Soraluze en las elecciones municipales de mayo de este año. EH Bildu puso en marcha un proceso participativo, con una sola candidatura, la de Larreategi, que ha sido respaldada por unanimidad.

De momento, sólo EH Bildu y EAJ-PNV han dado a conocer el nombre de su candidato, que en el caso de los jeltzales es Iker Aldazabal, actual alcalde. El PSE-EE aún no ha hecho oficial el nombre de su candidatura. Y de momento se desconoce si presentarán candidatura otros partidos. Hay que recordar que en este momento son tres las fuerzas políticas con representación en el Ayuntamiento; PNV, Bildu y PSE. En los últimos años el PP no ha conseguido representación, pero anteriormente sí llegó a tener un concejal. Y en una ocasión, Ezker Batua presentó candidatura pero no logró representación.

Unai Larreategi ocupa el cargo de asesor técnico de Bildu en Juntas Generales de Gipuzkoa y ha sido el portavoz de Bildu en el Ayuntamiento en la legislatura que está a punto de terminar.

San Blas

Este sábado, 2 de febrero, con motivo de la festividad de la Candelaria, habrá bendición de velas a las 19,00 horas y el domingo, día de San Blas, la bendición de los 'sanblases' será a las 12,15.