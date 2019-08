La tómbola de Cáritas ya está en marcha Estos dos niños fueron los primeros en comprar y ser premiados. / FOTOS ANDER SALEGI El dinero recaudado con la venta de boletos se destinará a iniciativas solidarias de Cáritas Deba ANDER SALEGI DEBA. Sábado, 10 agosto 2019, 00:08

Un año más, y ya son tres consecutivos, en Deba se organiza una tómbola con un fin benéfico. Como en otras ocasiones el local de la familia Sagarna (c/Ostolaza, detrás del Ayuntamiento), repartirá miles de regalos en la tómbola a favor de Cáritas. Ayer se celebró el acto de apertura y permanecerá abierto hasta el 23 de agosto, dentro del siguiente horario: de 12.00 a 22.00 horas. Una vez más, el número de boletos que se venderán serán 30.000 y en caso de que se vendan antes de la fecha previamente programada, se cerrará la tómbola. Incluso si pasada esa fecha quedasen algunos boletos por vender se, abrirá la semana siguiente.

El precio de cada boleto es de un euro. En esta tómbola se repartirán alrededor de 6.500 premios directos (peluches, jamones, electrodomésticos, juegos educativos, balones de playa, mochilas, chancletas etc.). Los organizadores destacan que los boletos con premios directos se deben recoger en el local antes del 23 de agosto.

Sorteo especial

Tanto los boletos premiados como los no premiados no se deben tirar a la basura, porque el 23 de agosto se llevará a cabo un sorteo especial con los 30.000 números. En este sorteo final habrá la oportunidad de conseguir 70 (diez más que el año pasado) estupendos premios (una televisión, una tabla de Stand Up Paddle, comidas para dos personas en bares y restaurantes locales, equipaciones deportivas, decenas de lotes especiales etc.). La relación de números premiados de este sorteo especial se dará a conocer en la misma tómbola y en la página web de la oficina de turismo de Deba.

Para poder llevar a cabo esta tómbola se ha reunido un gran número de voluntarios. Los organizadores desean mostrar su agradecimiento a todos los colaboradores (establecimientos locales, voluntarios...).

Pre San Rokes

Las fiestas patronales están a la vuelta de la esquina, pero antes para comenzar a a crear un poco de ambiente festivo hoy se ha organizado una jornada con la música como protagonista. Al mediodía (12.30), el grupo DebrassBand animará las calles con una kalejira. A las 15.00 se ha organizado una comida popular y después algunos juegos. A las 20.00, romería en la carpa con el grupo Altxa Porru y para terminar la jornada, a partir de las 23.00 en la zona de txosnas, actuarán los grupos Rude Pride, Oldarkor y Desorden.