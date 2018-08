Una tómbola benéfica El local de la familia Sagarna es donde se ha instalado la tómbola en favor de Cáritas. / ANDER SALEGI 30.000 boletos se pondrán a la venta al precio de un euro cada uno en favor de Cáritas ANDER SALEGI DEBA. Sábado, 11 agosto 2018, 00:09

Visto el éxito del año pasado, ayer se puso nuevamente en marcha la tómbola a favor de Caritas. El lugar vuelve a ser el mismo, el local de la familia Sagarna (C/Ostolaza). El local abrirá las puertas a las 12.00 y cerrará aproximadamente a las 22.30 horas (dependiendo del número de personas que se acerquen al lugar pueden cerrar antes). Ayer comenzaron a repartir boletos a cambio de un euro y así continuarán hasta el 19 de agosto o hasta que se terminen todos los boletos. Este año han elevado el número de boletos hasta alcanzar la cifra de 30.000 boletos (10.000 más que el año pasado).

Se repartirán más de 5.000 premios inmediatos, pero en caso de que el boleto adquirido no tenga premio, no se debe tirar a la basura porque el día 24 de este mes se realizará un sorteo con los boletos no premiados y premiados, por lo que se recomienda que no se arroje ningún boleto a la basura hasta después del gran sorteo. En el gran sorteo se podrá conseguir una televisión, una tabla de surf, camisetas de futbol, comidas en restaurantes locales, diferentes lotes, noches en agroturismos y muchas cosas más. Para poder llevar a cabo esta tómbola se ha reunido un gran número de voluntarios. Los organizadores desean mostrar su agradecimiento a todos los colaboradores (establecimientos locales, voluntarios...).