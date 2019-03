El Tolosa asalta el fortín del regional del Amaikak Bat El cadete femenino continúa líder tras ganar en Usurbil. / A. SALEGI El cadete femenino goleó a su rival a domicilio y se mantiene líder ANDER SALEGI DEBA. Miércoles, 20 marzo 2019, 00:21

El club Amaikak Bat tuvo una mala jornada si se mira el cómputo de los resultados obtenidos: Dos victorias, un empate y el resto, cinco, fueron derrotas.

El regional de honor se enfrentó a un rival directo por la zona alta de la clasificación y los locales fallaron. El Tolosa asaltó el fortín debarra en el que no perdían desde finales de octubre del año pasado. El equipo entrenado por Quindos sufre la segunda derrota consecutiva, y con ella se esfuman las pocas opciones de pelear por el ascenso que tenían. La primera parte finalizó con empate a cero y con los pases largos y despejes como protagonistas. En la segunda mitad, el Amaikak Bat tuvo oportunidad de marcar pero no lo consiguió, quien sí lo hizo fue el Tolosa, que marcó dos goles. No jugaron mal los debarras pero los visitantes lo hicieron mejor y se llevaron los tres puntos.

División honor Regional Amaikak Bat - Tolosa. 0-2. Juvenil honor Aloña Mendi - Amaikak Bat. 2-1. Cadete honor Anaitasuna - Amaikak Bat. 1-0. Infantil honor Amaikak Bat - Tolosa. 1-2. Infantil txiki Idiazabal - Amaikak Bat. 4-1. Cadete femenino Usurbil - Amaikak Bat. 1-4. Infantil femenino Amaikak Bat - Usurbil. 2-2. Alevín perfeccionamiento Amaikak Bat - Inter.4-2.

El juvenil continúa con su mala racha. Los debarras no levantan cabeza y ven el descenso cada vez más cerca, tres puntos separan al último clasificado de ellos. El fin de semana se desplazaron a Oñati, jugaron un buen partido pero el arbitraje perjudicó a los debarras y perdieron. En la primera parte el colegiado señaló un penalti muy cuestionable. El Amaikak se quedó con un jugador menos por expulsión con roja directa. En la segunda mitad, el número de jugadores de ambos equipos quedó igualado al expulsar a un jugador del Aloña Mendi por doble amarilla. El equipo local marcó el segundo en un mano a mano ante el portero debarra. Arregi recortó distancias con un tiro raso con la zurda.

El cadete masculino se le resiste la victoria y no pudó sumar ningún punto en su desplazamiento a Azkoitia. El cadete femenino, por el contrario, goleó al Usurbil y se mantiene líder. Las encargadas de marcar los goles fueron Elai, Lierni y Txurruka en dos ocasiones.

El infantil de honor sumó su segunda derrota consecutiva. Perdió por la mínima en Errota Zar contra el Tolosa, un rival en la zona alta de la clasificación. Urko anotó el único gol para el equipo debarra. El infantil txiki perdió la oportunidad de librarse de la última posición de la clasificación, pero el Idiazabal les goleó. Ebowe fue el único que marcó para el equipo debarra. El infantil femenino empató a dos en Errota Zar contra un rival difícil, el Usurbil. El alevín de perfeccionamiento goleó al Internacional en Errota Zar.

Sorteo rifa

El número agraciado en el sorteo semanal del club ha sido el 1.949, mientras que el 2.185 se ha quedado como suplente.