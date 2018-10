Termina la racha positiva del regional El regional, que llevaba cinco partidos sin perder, no pudo continuar con su racha. / ANDER SALEGI El cadete femenino fue el único equipo que logró ganar y se coloca líder de su grupo ANDER SALEGI DEBA. Miércoles, 31 octubre 2018, 00:17

Mala jornada para los equipos del club Amaikak Bat en la que hubo cuatro derrotas, tres empates y tan solo una victoria, la del cadete femenino.

El regional finalizó con una racha positiva de cinco partidos sin perder. Sin embargo, Errota Zar el sábado por la tarde fue testigo de un mal partido de este equipo, que supuso una derrota contra el antepenúltimo clasificado, el Zarautz. Quindos sacó un once con muchos cambios, respecto a anteriores jornadas. A los dos minutos de comenzar el encuentro los locales se pusieron detrás en el marcador. El Zarautz dominó durante toda la primera parte, en la que el Amaikak Bat no chutó entre los tres palos hasta el último minuto del primer periodo. La charla del entrenador local durante el descanso animó a los jugadores, que llegaron en más ocasiones, pero que no les sirvió para igualar el encuentro.

El juvenil se desplazó a Arrasate para enfrentarse al Mondragón. Los debarras jugaron un buen partido pero no evitaron la derrota. Los locales se adelantaron en el marcador, Beitia logró igualar y, cuando mejor estaban los debarras, los de Arrasate marcaron y se llevaron los tres puntos.

El cadete sigue puntuando, pero esta vez, ante el Tolosa, solo con el empate. Gorroño fue el encargado de marcar para el equipo debarra.

El cadete femenino fue el único equipo del club que ganó el fin de semana. Las debarras, tras una jornada de descanso, volvieron con energía. Ganaron al Aloña Mendi 3-1 y se colocan lideres. Las goleadoras fueron Judith en dos ocasiones y Txurruka.

El infantil de honor sumó su tercer empate consecutivo. El gol de los locales fue de Salegi. Mañana jugará de nuevo y lo hará en Aretxabaleta, a las 10.30 horas.

El infantil txiki cayó en Zarautz 4-0. Con motivo del puente del día de todos los santos han adelantado la jornada al viernes en Errota Zar, a las 11.00 contra el Burumendi.

El infantil femenino perdió por la mínima (4-3) contra el Arizmendi. El alevín empato a dos en Mintxeta contra el Zarautz. Los goleadores fueron Urkiola y Martínez.

Sorteo rifa

El número agraciado en el sorteo semanal del club ha sido el 2.098, mientras que el 1.810 se ha quedado como suplente.

Cáritas

Cáritas Deba sorteará mañana -o en caso de no vender todas la rifas, el domingo 4 de noviembre-, una cesta que contiene un jamón, un bacalao, un queso, tres botellas de vino, una maleta, una freidora, una cámara de fotos acuática y varias cosas más. En estos momentos ya se encuentran vendiendo las rifas y hoy por la tarde y mañana al mediodía se pondrán a venderlas en los arcos del Ayuntamiento. Todo el dinero recaudado con las rifas estará destinado a Cáritas.