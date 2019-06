La tercera jornada de Animadeba tendrá hoy, junto a proyecciones, una masterclass y el acto 'Punto y Raya' A.S. DEBA. Viernes, 21 junio 2019, 00:13

Hoy se celebrará la tercera jornada del festival de animación, Animadeba. A las 11.00 horas se llevara a cabo una masterclass de Blender impartida por Rafa cano en la sala de Kultur Elkartea. Por la tarde, a las 17.00 se celebrará el acto 'Punto y Raya' en la Caseta Negra con entrada a 3 euros. En este lugar se ofrecerán dieciocho cortometrajes provenientes de 13 países con una duración aproximada de 70 minutos, se trata de una selección que contiene obras finalistas y ganadoras en la séptima edición del festival 'Punto y Raya' que tivo lugar en CeTA (Breslavia, Polonia).

Concierto de Irazoki

Entre los 18 cortos se proyectara 'Snowflakes' realizado por el debarra Aitor Oñederra. A las 19.30 horas Joseba Irazoki ofrecerá un concierto en el Bordatxo. A las 20.30 en la Caja Negra con entrada a 3 euros se emitirá el largometraje 'Buñuel, el laberinto de las tortugas' del director Salvador Simó. A las 22.30 horas comenzará la primera parte de la sección oficial del concurso de Animadeba en la Caja Negra (3 euros la entrada).

En esta primera ronda se proyectarán los cortometrajes 'Lauren Greenfield: How Capitalism Exploits Insecurities' (Lena Greene, EEUU); 'A bus' (Wen yu Li, China); 'Cómo y porqué se ha esfumado Don José' (Moshe Ben-Avraham, Israel); New York After Rain (Haisi Hu, EE.UU.); Le Mans 1955 (Quentin Baillieux, Francia). Para terminar la jornada a las 23.30 en el bar Maxi pondrá música el Dj Makala.