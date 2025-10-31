Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Tensión en el gobierno municipal de Eibar por la seguridad nocturna

Los jeltzales acusan al regidor socialista de realizar declaraciones unilaterales sobre los recursos policiales sin consensuarlas con su socio de gobierno y de ofrecer datos «incompletos». Iraola replica que el Ayuntamiento ya dispone de dos patrullas municipales por la noche y que ha pedido a la Ertzaintza que valore más medios para toda la comarca.

Alberto Echaluce

Viernes, 31 de octubre 2025, 20:08

Comenta

El debate sobre la seguridad nocturna en Eibar ha abierto una grieta política en el propio gobierno municipal (PSE-EE y EAJ-PNV). A raíz ... de los incidentes ocurridos la noche del sábado 25 de octubre —una pelea en el centro de la ciudad que requirió la intervención de la Policía Municipal y de la Ertzaintza—, el alcalde Jon Iraola (PSE) pidió públicamente al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco que «valorase incrementar los recursos policiales» en la zona. Esa petición, realizada «en nombre del Ayuntamiento», ha sido cuestionada con dureza por el socio jeltzale, que reclama «veracidad, prudencia y trabajo interno antes de salir a los medios».El grupo municipal de Eibarko EAJ-PNV, a través de su portavoz Alberto de la Hoz Gorriti, expresó su «malestar» porque, a su juicio, el alcalde ha hablado «como si representara a toda la Corporación» en un asunto que es «de alcance supramunicipal» y sin haberlo contrastado con la otra parte del gobierno. «Cuando el señor Iraola habla en nombre del Ayuntamiento se olvida de que la Corporación son 21 concejales y de que EAJ-PNV también forma parte del Ejecutivo desde hace un año», señalaron.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden al patrón de un pesquero por atracar en un puerto vasco con cinco toneladas de caballa por encima de lo declarado
  2. 2 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  3. 3

    Los peajes de Gipuzkoa sufrirán en 2026 la mayor subida en siete años: consulta los nuevos precios en las autopistas
  4. 4

    Gipuzkoa ajustará las tablas del IRPF un 2% para compensar la subida de la inflación
  5. 5 Al menos dos detenidos en disturbios en Pamplona por un acto de Vito Quiles
  6. 6 Dos futbolistas guipuzcoanos inauguran la peña del Athletic en Oiartzun: «Estando en Gipuzkoa es un gran placer»
  7. 7 El segundo de los fichajes de la Real Sociedad que será padre esta temporada: «Mi equipo favorito para siempre»
  8. 8 Así queda la tabla del IRPF para 2026 en Gipuzkoa: consulta las nuevas deducciones
  9. 9 «No queremos nada regalado, solo buscar una vivienda de alquiler digna»
  10. 10 El vuelo Pamplona-Bilbao que ha estado 25 minutos en el aire y nadie esperaba este viernes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Tensión en el gobierno municipal de Eibar por la seguridad nocturna

Tensión en el gobierno municipal de Eibar por la seguridad nocturna